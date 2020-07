¿Te dice la verdad? Señales que pueden delatar a un mentiroso

Uruguay, El País, Eme de Mujer/GDA

Más de una vez hemos dicho alguna que otra mentirita piadosa. Sin embargo, existen otras que tienen el potencial de herir profundamente a alguien o, incluso, generar problemas graves en la oficina, casa de estudio o en las finanzas personales. ¿Quieres saber si te están mintiendo? Sigue leyendo y haz un check list mental cuando te asalten las dudas:

En 3 era. persona. Los mentirosos tienden a hablar evitando en lo posible el “Yo”, distanciándose de la situación y de las responsabilidades. Por ejemplo, compara entre estas frases: “La presentación no salió como debía por varias fallas técnicas” con “La presentación no fue exitosa, pero yo no tuve que ver con los fallos”. Mientras más impersonal sea, mayores son las probabilidades de que te estén mientiendo.

Lenguaje complicado. Otra de las señales, es que las historias de los mentirosos son muy elaboradas, rimbombantes y plagadas de detalles. Esto, según estudios psicológicos, es para minimizar las preguntas que se le puedan hacer, pero tiene una obvia debilidad: cada vez que mencionen el tema, le agregarán o restarán ideas, es decir, nunca será igual.

Negatividad. Esta señal tiene que ver más con la culpa subconsciente que se siente. Así que atención cuando estás hablando con alguien y comienza su relato con un melodrama y no deja de disculparse por no haber cumplido con su asignación u olvidar llamarte en tu cumpleaños.

Bien vale tomarse unos segundos y analizar lo que nos dicen y cómo lo hacen, estar atentas puede ayudarnos a saber si estamos escuchando una novela de ficción o la pura verdad.