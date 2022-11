Uno de los compromisos que asume todo dueño al momento de tener una mascota es asegurarse de que su engreído reciba una alimentación saludable, ya sea con croquetas, comida casera o una dieta BARF.

Y es que la alimentación es fundamental para asegurar la salud de un perro o un gato, ya que puede influir directamente en su piel, riñones, hígado y, en algunos casos, hasta ocasionar problemas de obesidad. Al respecto, conversamos con el ingeniero zootecnista Jesús Pisco, quien se especializa en nutrición animal.

¿Qué causa obesidad en una mascota?

La obesidad es una condición que se puede presentar en cualquier especie. Las causas pueden ser las mismas o muy similares. Principalmente, se origina porque la mascota recibe más calorías de las que gasta.

Se puede dividir en dos causas: primero, que coma un alimento que no es el correcto o que las cantidades sean inadecuadas; y, segundo, que no realice la actividad física que necesita.

Es muy importante que los perros realicen actividad física para mantenerse saludables y prevenir la obesidad. (Foto: Steshka Willems/Pexels)

¿Cómo podemos saber si nuestra mascota tiene obesidad?

Existen gráficas que pueden servirnos de guía como la “Condición corporal”, que nos permite tener una idea de qué tan “delgada” u “obesa” está nuestra mascota. Es importante que este diagnóstico sea realizado por alguien con experiencia en el tema.

¿Cómo se puede tratar la obesidad en nuestras mascotas?

Dependiendo de la gravedad de la situación, se puede cambiar la forma de cómo tratar a la mascota obesa. Muchas veces es necesario que reciba un alimento especial para bajar de peso.

Sin embargo, se cree que con bajar la cantidad de la comida que ya recibe es suficiente. Si bien de esta forma se dan menos calorías (lo cual podría ayudar a bajar de peso), también se dan menos nutrientes esenciales como las vitaminas y minerales, y esto puede ocasionar otro tipo de problemas. Hay que tener mucho cuidado con eso.

Jesús M. Pisco asesora a dueños que buscan mejorar y/o cambiar la dieta de sus mascotas. En simultáneo, comparte contenidos educativos en Instagram como @nutricionistademascotas.

¿Aconsejas darle comida casera a una mascota?

Si se tiene tiempo, disciplina, alimentos de calidad y la asesoría de un especialista, sí. Si no cumples con alguno de estos puntos, diría que no. Hay una idea inexacta de que porque un alimento sea “natural” ya es “saludable” y la relación no es tan directa.

Si alimentas a tu perro solo con pollo y camote todos los días, es “natural”, pero no es saludable, ya que no está recibiendo los nutrientes que necesita para estar sano. Hoy en día hay distintas alternativas para alimentarlos y es importante ver cuál se acomoda más a nuestra realidad.

¿La esterilización influye en que los perros y gatos aumenten de peso?

Sí, luego que una mascota ha sido esterilizada o castrada, necesita menos calorías. En sí no es que el esterilizarla la engorde: es el no saber que, al esterilizarla, esto también implica realizar cambios en su alimentación.

¿La obesidad puede causar la muerte de nuestros engreídos?

Totalmente. Lamentablemente, la obesidad es un problema mucho más común de lo que se cree. Hay reportes de que, aproximadamente, un 40 % hasta 50 % de mascotas tienen esta condición.

El problema es que la obesidad puede ser la causa de varias enfermedades que deterioren la salud de nuestros engreídos. Por eso, es necesario que un especialista diagnostique si nuestra mascota tiene obesidad y hacernos responsables de su salud. Si queremos mejorar su calidad de vida, debemos cambiar rutinas y hábitos.

Encuentra más artículos de tenencia responsable de mascotas en Consultorio WUF. Si quieres conocer más sobre el trabajo que WUF viene realizando en beneficio de los animales en estado de abandono, ingresa a wuf.pe.