En los últimos meses, Gino, mi perro de 6 años y medio, empezó a obsesionarse con los restos de orina que iban dejando a su paso otros perros durante nuestros paseos matutinos.

Su afán por la orina ajena era tan grande que, no solo la olía, sino que la bebía como si se tratara de un pozo de agua fresca.

Al conversar con otros dueños, me topé con la noticia de que esta costumbre no es tan rara como al inicio pensé. Al contrario: algunos perros no solo lamen la orina de otras mascotas, sino también se interesan por sus heces.

Para no quedarme en la superficie y compartir información relevante con la comunidad de WUF, decidí conversar con la veterinaria y zootecnista Pamela López (CMVP 7846).

Se entiende por "copofragia" al acto voluntario de ingerir heces.

Cuéntanos, ¿por qué hay perros que comen caca?

Aunque parezca mentira, a algunos perros les gusta la textura de las heces, el sabor y lo que pueden encontrar en ellas, muy aparte del olor desagradable que permanecerá en su boca.

En el caso de los cachorros, puede ser porque aún están descubriendo cuál es su área de aseo, por lo que ocultan sus heces ingiriéndolas para así mantener el espacio limpio. De no ser corregido, este hábito de “limpieza” puede permanecer hasta que el perro sea adulto.

En una oportunidad, una adoptante de WUF me contó que su perro comía caca y que no había problema con eso, ¿qué tan cierto es que esto no afecta a las mascotas?

¡Es cierto! Las heces no le causan daño alguno a los perros, pero mal olor sí puede generarle malestar al propietario.

Sin embargo, es preferible corregir este hábito porque, al ingerir las heces de otros perros, también pueden estar ingiriendo parásitos internos y restos de texturas como pastos o piedras, los cuales sí pueden causar problemas gastrointestinales.

"Las heces no le causan daño alguno a los perros", sostiene la veterinaria y zootecnista Pamela López.

¿Por qué hay perros que lamen restos de orina cuando salen a la calle? ¿Hay que dejarlos hacer eso?

Los perros tienen una forma peculiar de comunicarse y dejar información entre ellos, por eso les encanta lamer orina de otros porque así se preparan para responder a su medio externo.

Ellos tienen muy bien desarrollado un sentido sensorial ubicado entre la nariz y la boca por lo que, al lamer la orina, esta es llevada con la lengua a este lugar para así descifrar el mensaje.

¿Cuándo deberíamos empezar a preocuparnos?

Debemos saber que, comer caca o lamer orina, es una actividad natural en los perros que, mayormente, no tiene problemas secundarios. Sin embargo, si nuestra mascota no tiene un buen sistema inmunológico, puede contraer infecciones parasitarias bacterianas y hasta virulentas.

Entonces nos deberíamos preocupar si nuestra mascota, a raíz de este comportamiento, empieza a estar decaída, a bajar de peso, si presenta vómitos o diarreas y, sobretodo, cuando prefiere hacer eso en lugar de disfrutar su paseo. Lo mejor siempre es supervisar a nuestras mascotas, ya que algo en exceso nunca es bueno.

Para encontrar más información sobre tenencia responsable de mascotas, ingresa a Consultorio WUF.