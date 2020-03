Los efectos del coronavirus/COVID-19 están yendo más allá de lo que muchos imaginaron o pudieron prever. En el Perú las clínicas veterinarias, donde normalmente se puede comprar alimento para mascotas, solo están atendiendo emergencias, mientras que las tiendas para mascotas están cerradas.

Si eres de una de esas personas que tienen uno o varios perros en casa, te has quedado o calculas que te quedarás sin comida para darle/es en los próximos días y te estás viendo forzado/a a cambiar lo que normalmente compras, aquí algunas recomendaciones de dos médicos veterinarios.

Cuidado con intercambiar comidas

Micaela Vizquerra

Si no puedes conseguir la comida que normalmente le das a tu perro, no intercambies entre BARF y seca. Si le has estado dando BARF (dieta principalmente compuesta de alimentos crudos y frescos), mejor permanecer en BARF. Si han estado comiendo alimento seco (croquetas, bolitas, pepas, galletas), pues intenta conseguir alimento seco hecho en base a la misma proteína animal que le has estado dando y, de ser posible, de la misma marca.

Hay marcas que tienen versiones específicas para razas pequeñas, medianas y grandes. Puedes jugar con esas variables, pero siempre teniendo en cuenta que si tu perro es muy chiquito, no puedes darle comida para perros grandes o si tu perro es muy grande, no podrás darle la versión dirigida a perros pequeños.

Si el estómago de tu perro es muy sensible al cambio de comidas, una buena idea sería conseguirle un alimento especial para perros con problemas gastrointestinales.

Si eliges darle alimento balanceado, busca una marca confiable y responsable.

Si aún tienes de la comida que regularmente le das a tu perro, compra de una vez el reemplazo y haz el cambio de manera gradual. Primero sírvele un poco menos de lo que normalmente le das y completa la ración con un puñado de la nueva comida. Y así anda haciendo la transición a lo largo de varios días. De esta manera el cambio será menos brusco.

Y si tuvieras probióticos para perros en casa, pues esa será una excelente forma de reducir el impacto que general estos cambios repentinos de alimento en su sistema gastrointestinal.

Sé el chef temporal de tu perro

Juan Gómez de la Torre

En los últimos años hay muchas personas que han dejado atrás la costumbre de alimentar a sus perros y gatos con comida balanceada y han optado por migrar a alimento crudo y fresco. Debido a la cuarentena, hay proveedores que están encontrando muchas barreras para conseguir los insumos necesarios para prepararlas. Entonces ¿qué hacer si estás en es situación?

El médico veterinario Juan Gómez de la Torre, quien con muchos años de experiencia en este campo también produce recetas de alimento crudo y saludable para perros, recomienda que una excelente alternativa para suplir la falta temporal de alimento debido a la cuarentena es prepararlo nosotros mismos.

“Yo mismo estoy preparándole la comida a mi perro Pancho. Claro, siempre acordándome de que ellos son carnívoros”, advierte.

Los defensores de la comida cruda y fresca para mascotas aseguran que sus beneficios son mayores. (Foto: Getty)

Lo primero que recomienda el Dr. Juan es comprar proteína animal (alimento cárnico) como mollejas, corazón, hígado (vísceras) o sangrecita. Huevos son otra opción y el perro puede comer hasta 3 o 4 a la semana. La proteína que se elija debe ser el 30% de la porción.

El perro no es herbívoro, pero el Dr. Juan señala que ellos sí tienen la capacidad de dirigir ciertos vegetales y carbohidratos, siempre y cuando estén muy bien cocidos. El camote, por ejemplo, es una alternativa barata y nutritiva. Vegetales como betarraga y vainita, o legumbres como la lenteja, gran fuente de hierro, también son una buena opción.

También se puede usar quinua en pequeñas cantidades. Eso sí, se debe de cocinar más que de costumbre, de lo contrario la quinua entrará y saldrá igual, sin dejar ningún beneficio alimenticio para el animal.

Al momento de servirle el plato a tu perro, toma en cuenta la poca actividad física que está teniendo en estos días de cuarentena. (Foto: Andrea Carrión)

En cuanto a la ración, el Dr. Juan sugiera servirle entre un 4% a 5% del peso del animal.

Si la cuarentena se extendiera demasiado, será importante tener cuidado con los carbohidratos. En una situación como la actual, en la que hay poca actividad física y las calorías se van acumulando, hay que tener cuidado con los carbohidratos y las raciones. Tal vez lo mejor sea darles más proteína y menos carbohidratos.

El Dr. Juan añade que si no queda otra que darles alimento balanceado, dárselo y ver la forma de combinarlo con la opción húmeda que viene enlatada.

“Lo más importante es tener sentido común. Al no ser nutricionistas, estos consejos sirven para superar este momento complicado. Recuerda que los perros callejeros comen de todo y ahí siguen. Ya luego, cuando la situación se normalice, podremos volver a la rutina, solo asegúrate de darle a tu mascota alimento que haya sido elaborado en condiciones estrictas y responsables. Un animal bien alimentado es un animal sano”, agrega Gómez de la Torre.

Para WUF es fundamental compartir este tipo de recomendaciones pues parte de nuestra misión es promover una tenencia responsable de nuestras mascotas, las que tal como vemos en esta nota, necesitan que estemos bien informados en toda situación y contexto para así asegurarnos una buena calidad de vida para nosotros y para nuestros animales.

Al ser una asociación sin fines de lucro que promueve la adopción de perros y la tenencia responsable de mascotas, WUF desarrolla proyectos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para todos los perros.





· Micaela Vizquerra es médico veterinaria graduada, titulada y colegiada de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cayetano Heredia. Además es directora de la asociación WUF y co fundadora de la veterinaria balto Perú.

· Juan Gómez de la Torre es médico veterinario graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una especialidad en Acupuntura Veterinaria y estudios en cursos de nutrición veterinaria en el Chi Institute de medicina veterinaria tradicional china. Brinda asesoramiento en alimentación BARF y tiene su propia marca de alimento.