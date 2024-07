La mexicana Daniela Camino siempre tuvo claro una cosa: tenía un sentido de la intuición más desarrollado que otras personas y, por ende, podía hablar con los animales. Si bien intentó mantener en secreto esta habilidad, a los 21 años le fue imposible desprenderse de esa habilidad. Esto ocurrió en Oaxaca.

“Un día llegué a una casita en donde había un cerdo. Sentí su presencia y le dije: ‘qué lindo, bonito, e inteligente eres’. Y escuché cómo él me respondía: ‘qué bonita e inteligente eres’. En ese momento me fui porque me asusté. A la mañana siguiente, me desperté muy movilizada, y ahí me enteré que lo habían sacrificado. En ese momento descubrí que estoy conectada a los animales”, confiesa Camino.

Daniela Camino se dedica a la comunicación interespecies desde el 2003.

Para seguir el llamado de su vocación, buscó respuestas y una de ellas llegó en un libro. “Buscando libros que hablaran sobre animales, me topé con publicaciones de comunicación interespecies de quien fue y es mi mentora: Penelope Smith. Ahí dije ‘esto es lo mío’”, cuenta Camino.

Tras formarse profesionalmente con Penelope Smith, mujer que inició la comunicación interespecies en 1970, Camino empezó a ofrecer sus conocimientos de manera profesional a través de Interespecies, academia que prepara a las personas a desarrollar y fortalecer su comunicación con animales domésticos y silvestres. “Es mi naturaleza. Nací para hacer esto”, recalca.

Conectar para negociar

Para Daniela Camino, hay un propósito clave en la comunicación interespecies: negociar. “Los animales domésticos viven en un contexto humano, y con reglas humanas que no necesariamente comprenden. A través de mi trabajo, puedo ser una especie de traductora para que la parte humana y animal se honren y respeten”, explica.

La comunicadora es clara en señalar que los humanos la buscan para entender, escuchar y conocer la opinión de sus animales de compañía. Y, a su vez, negociar con sus animales cuando sea necesario.

Hoy Daniela ofrece cursos básicos para enseñarle a las personas a comunicarse con los animales, así como cursos de nivel intermedio y profesional.

“Por ejemplo, hoy día vi a un perro que ha sido mi paciente desde hace mucho tiempo, y que ahora tiene tumores malignos. La idea era hablar con él para transmitirle que su familia humana lo ama, pero quieren que él sepa que no hay nada más que puedan hacer por su salud. Como comunicadora interespecie, puedo preguntarle al perro qué le duele, y qué le quiere decir al veterinario y a su familia”, cuenta.

En ese contexto, hoy varias personas también recurren a ella para comunicarse con sus animales fallecidos. “Hay procesos muy intensos que se dan cuando un animal ya se fue, y que pueden aligerar el duelo de cada persona. Podemos ver si ese animal llegó a la luz, si está tranquilo, y hablar sobre los últimos perdones. El alma continúa después de la trascendencia… “.

Una conexión especial

Con más de 20 años de trayectoria, Daniela Camino ha sido pieza esencial de la vida de miles de personas que han necesitado forjar un vínculo más profundo con sus animales de compañía. Ese es el caso de Maritere, una jinete mexicana que tenía problemas para conectarse con su caballo, Dorado.

Daniela no sólo logró comunicarse con Dorado, sino que también pudo entender por qué el caballo estaba tan alejado de su humana. “Fuimos escarbando para ver por qué estaba tan molesto, y el caballo dijo que había escuchado que los caballos que no ganan concursos los matan y los mandan al matadero. Entonces él no quería terminar muerto si el jinete y él no eran lo suficientemente buenos”, recuerda Camino.

Tras conocer esto, Maritere conversó con Dorado para hacerle entender que jamás le haría daño y que lo iba a cuidar hasta el fin de sus días. “Después de esto, se convirtieron en un gran binomio, y empezaron a ganar casi todos los concursos en los que participaban juntos”, cuenta Camino.

"A través de mi trabajo, puedo ser una especie de traductora para que la parte humana y animal se honren y respeten”, recalca Camino.

Además, Maritere también fue capaz de cumplir con las necesidades de Dorado para que pudiera tener una vida más plena y feliz. Por ejemplo, el caballo no se dejaba herrar, ya que tenía miedo de que le hagan daño; y, gracias a un espejo que podía mostrarle el paso a paso, Dorado se dejó herrar por primera vez.

“Dorado fue de mis primeras consultas; y, por eso, le tengo tantísimo cariño. La última consulta que tuve con él fue en un rancho: Maritere me pidió la consulta para ver el proceso de su muerte. En esa sesión, él dijo que había sido profundamente feliz, y que estaba agradecido de que Maritere le haya cumplido con todo lo que él pidió. Ahí pidió despedirse de ella”, dice Camino.

En un tiempo en donde la tecnología cada vez va cobrando más relevancia, el trabajo que realiza Daniela Camino a través de Interespecies es muy importante, ya que le permite a las personas conectarse con lo más primitivo: su vínculo con los animales.

¡No compres, adopta! Ingresa a wuf.pe, y conoce todos los perros que se encuentran en búsqueda de una familia y un hogar.