A raíz de la terrible agresión que sufrieron el actor peruano Andrés Wiese y su mascota, cientos de personas en las redes sociales pusieron sus ojos en ‘Menta’, la perrita que el actor adoptó en el 2020.

Aunque muy pocas personas lo saben, la historia de la engreída del protagonista de “Al fondo hay sitio” es sumamente especial. Y es que ‘Menta’ es una sobreviviente, ya que logró ser rescatada en terribles condiciones de salud.

Tormenta, hoy conocida como 'Menta', sobrevivió a innumerables abusos antes de ser rescatada por Majo Morales de albergue Wasi wau.

“La perrita llevaba varios días amarrada en un parque de Chorrillos. Cuando la vi me dio mucha pena: estaba explotada, herida y abandonada a su suerte”, cuenta Majo Morales, encargada del albergue Wasi wau, uno de los refugios afiliados a WUF.

“No la pensé dos veces, y contacté a Nancy Vidal, una de las mujeres involucradas en su rescate. Ni bien me dio la ubicación de la perrita, fui a buscarla. Pero se aferró a la vida”, recuerda.

Gracias a la labor de Majo, ‘Menta’ fue llevada a una veterinaria, en donde logró sobrevivir. “Tenía la piel muy maltratada y, además, ella era puro hueso y pellejo”, explica.

"Adoptarte me cambió la vida; aparecieron nuevas responsabilidades, nuevas preocupaciones, pero también nuevas enseñanzas y muchísimo aprendizaje", escribió Andrés Wiese en Instagram, en honor a su engreída.

Felizmente, Tormenta María Filomena, como la bautizaron en el albergue, no sólo logro sobrevivir, sino también demostró ser una perrita sumamente educada y cariñosa.

“Desde un inicio, fue muy agradecida y muy buena con todos en el albergue. Jamás tuve problemas con ella. Se llevaba muy bien con todos los perritos”, agrega Majo.

Andrés Wiese, uno de los embajadores de WUF, en una visita al albergue Vida Digna junto a Purina. El actor se convirtió en Wufer en el 2019.

Majo Morales jamás pensó que una de las visitas de Andrés Wiese a su albergue serían el punto de partida para que el reconocido actor adoptara a su querida ‘Menta’.

“Hasta ese momento, jamás se me cruzó por la cabeza que Andrés podría adoptarla. Es más, yo pensaba quedarme con ella, porque no encontraba la familia ideal para cuidarla”, señala.

Lo cierto es que, en una de las visitas al albergue, Wiese quedó totalmente enamorado de la perrita, y decidió participar del proceso de adopción.

“Sí me costó un poco entregarla, porque me la quería quedar, pero no podía ser egoísta si es que ella tenía una opción para ser feliz”, confiesa Majo.

Felizmente, ‘Menta’ y Andrés se encontraron, ya que hoy los dos son inseparables. El actor no sólo ha confesado que adoptar le cambió la vida para bien, sino también que está dispuesto a cuidar y a proteger a su engreída contra viento y marea.

