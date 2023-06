María Reiche nació el 15 de mayo de 1903 en la ciudad alemana de Dresde. Tocó por primera vez suelo nacional en 1932, con 29 años. Ya en el Perú se dedicó a estudiar el Intihuatana cusqueño, también enseñó a los hijos del cónsul alemán en el Cusco y trabajó incluso como traductora del arqueólogo Julio C. Tello. Sin embargo, en 1939, todo cambio: conoció al profesor americano Paul Kosok, quien descubrió las primeras líneas geométricas de Nasca .

Junto a él, Reiche detectó correlaciones astronómicas en las líneas de Nasca. En 1941, descubrió la primera figura, llamada ave Kosok. Trabajó en ese tema toda la década de 1940, y en 1951, pudo reconfigurar las siluetas de la Araña, el Mono, entre otras.

Lima, 14 de enero de 1960. María Reiche iba construyendo su propia leyenda en cada entrevista que daba a la prensa. (Foto: GEC Archivo Histórico) / EL COMERCIO

Fue llamada la ‘Dama de la Pampa’, y es que así la conocieron los pobladores de Nasca: empolvada, removiendo las arenas con escobas y escobillas, limpiando las líneas prehispánicas.

Desde los años 80 fue reiteradamente premiada y homenajeada. En 1992, recibió la Orden del Sol del Perú. Luego, obtuvo la nacionalidad peruana, que tanto añoraba. Consiguió también la satisfacción de saber, en 1994, que la Unesco había declarado las líneas de Nasca Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Tristemente, el 8 de junio de 1998, a las 10:15 a.m., la ‘Dama de la Pampa’ murió a causa de un paro cardíaco, como consecuencia de un cáncer generalizado. Tenía 95 años.

MARÍA REICHE: UNA ENTREVISTA LLENA DE LUCIDEZ, HUMOR Y SABIDURÍA EN EL COMERCIO

El 6 de febrero de 1990, se publicó la última entrevista que le dio a El Comercio. A continuación mostraremos un extracto de este artículo:

“Su pensamiento, una vez más, había cruzado las paredes del cuarto y se hallaba en las líneas de Nasca. Sus líneas, las líneas del Perú que una vez más servían de nexo para nuestro encuentro. Más que una entrevista quisimos hacer una visita informal, conversar, mientras realizábamos un trabajo gráfico.

Lima, 1 de abril de 1979. La exploradora y matemática peruano-alemana daba continuas conferencias a distintos públicos. Aquí en la Universidad de Lima. (Foto: GEC Archivo Histórico) / EL COMERCIO

‘No sé si son jóvenes o viejas, porque no las puedo ver, pero igual bienvenidas’, nos dio a título de bienvenida. Lo cierto es que la ceguera la hace imaginar a las personas que recién conoce siempre bellas. Esto es un privilegio para ella.

Envió un mensaje a través de ‘Somos’ para todos los peruanos: ‘Primero, no destruyan las líneas de Nasca; cuídenlas pues son una patrimonio de los nasqueños, de los peruanos y finalmente del mundo’. Y agregó: ‘Aún no están descifrados sus misterios, hay mucho trabajo por hacer, a pesar de lo que se ha avanzado hasta ahora; ellas hablan bien de los antiguos peruanos, de una civilización muy desarrollada tecnológicamente, que debe ser ejemplo para las generaciones venideras. Mediante ellas, y por ello es tan importante el desarrollo turístico, se posibilita vínculos de amistad; por ende, de paz entre nuestras gentes. No como ahora, y entre gentes del mundo’.

[...] ‘A la juventud les envío este mensaje: ¡Que hagan de su profesión un hobby! Es la única manera de sentirse absolutamente realizados. Tienen que amar lo que hacen para hacerlo bien’.

‘No desechen a nadie; las personas que puedan parecer insignificantes entre los peruanos siempre tienen algo que ofrecer pues, aparte de su hospitalidad, está su gran capacidad, creatividad e ingenio’.

[...] ‘Las tres cosas más importantes en mi vida han sido la soledad, segundo el trabajo, tercero el trabajo físico. De niña, cuando caminaba con mis padres por las calles, siempre quería ir sola por la vereda de enfrente. El momento más feliz de mi vida fue cuando me seleccionaron, entre 800 aspirantes, para venir a trabajar al Perú’.

Lima, 25 de julio de 1981. En esa fecha, María Reiche fue premiada y homenajeada por el Congreso de la República, ya en plena democracia peruana. (Foto: GEC Archivo Histórico) / EL COMERCIO

‘Al principio, cuando llegué a Nasca, vivía en una azotea y dormía en un catre de campaña. Me creyeron espía, loca, qué sé yo, felizmente loca. Una vez, un borracho se metió a las líneas y por supuesto que yo quería que no las pisara. Le pedí que saliera y me miró cogiendo una piedra, y yo saqué un sextante de mi bolsillo y salió corriendo y gritando que llevaba un arma. El día siguiente los periódicos publicaban que era una loca armada”.

[....] ‘¿Le gustan los animales, Doña María?’: ‘Los gatos sí, también los perros, no tanto los pájaros. Aunque una vez llegó un pájaro a mi casa y me cantó unas estrofas. Que eran estrofas pajarescas [risas]’.

Después del último retrato desde su balcón al cual se había transportado mediante su silla con ruedas, nos despedimos y quedamos en volver. Mientras emprendíamos el camino de regreso, la vimos tarareando una canción, era el Himno Nacional, la primera estrofa, las primeras dos palabras Somos Libres, quizás las estrofas pajarescas que la hicieron reír por única vez durante nuestra visita.

Hoy, la Municipalidad de Miraflores y la Asociación María Reiche Internacional para el Arte y la Cultura le rendirán un homenaje a la científica peruana-alemana . Será a las 8 de la noche, en el parque María Reiche. Un parque que el municipio miraflorino inauguró en 1996 y que respira el aire de la ‘Dama de la Pampa’.