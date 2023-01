La vida está llena de oportunidades, el secreto es saber aprovecharlas y dejar de lado el miedo al fracaso. Es probable que, a lo largo de nuestras vidas tengamos que enfrentarnos a situaciones estresantes, que nos saquen por completo de nuestra zona de confort. Definitivamente para muchos, uno de los momentos más frustrantes es el tener que postular a un nuevo trabajo y pasar por la entrevista laboral.

Gracias a mi experiencia laboral en procesos de reclutamiento y selección, ello me ha permitido darme cuenta qué aspectos- desde mi punto de vista- son relevantes cuando un candidato se presenta a una entrevista. Y es curioso, porque a veces cuando mis amigos o familiares me preguntan por la “fórmula mágica” para rendir bien en el proceso, verdaderamente les tengo que responder que no existe como tal, ya que es importante que entendamos que todo es una suma de factores.

Para que quede mucho más claro, les pongo mi caso personal. Básicamente, no porque yo tenga experiencia en el ámbito, significa que siempre haya conseguido todos los trabajos a los que me haya presentado. Es esencial que comprendamos que, el profesional del área de recursos humanos cuando va a determinar el puesto que requiere cubrir, recurre al perfil del puesto, un documento desarrollado para puntualizar qué competencias deben tener los postulantes, permitiéndoles tener cierta noción sobre qué van a valorar más en las personas.

Asimismo, es fundamental saber que también existen una serie de requisitos que deben cumplir los postulantes: años de experiencia, facilidad para vivir o viajar a otros lugares, estar de acuerdo con un suelo específico, etc.

¿Cómo prepararme para una entrevista laboral?

Marca personal

Más allá de los datos que uno debe considerar en su currículum, es muy importante que realicemos una introspección; es decir, reflexionemos sobre ¿Quiénes somos?, ¿Cuáles son mis metas a corto, mediano y largo plazo?, ¿Cuáles son mis verdaderas fortalezas cómo ser humano?, ¿En qué oportunidades de mejora debo seguir trabajando?, ¿Cuál sería mi aporte desde mi formación a este nuevo centro laboral?, y una serie de interrogantes que nos permiten ser más conscientes sobre nosotros mismos.

Más allás del CV

No es extraño que, en la actualidad las mayorías de reclutadores al realizar un primer filtro de los candidatos tienden a revisar las distintas redes sociales de los seleccionados, ya que estos no solo valoran la vida profesional, sino también como se presentan ante el mundo en un contexto social. Dicho ello, es relevante que siempre cuides y tengas un buen filtro de lo que estás compartiendo en el ciberespacio.

La seguridad y el autoconocimiento con el que te presentes a la entrevista se verá reflejado en tu desempeño durante el proceso.

La información es poder

Antes de cada entrevista debemos informarnos sobre la empresa a la que estamos postulando, puesto que es primordial leer la misión, visión y averiguar sobre la cultura organizacional de la institución, ya que debemos también evaluar si en efecto nuestros valores, metas y objetivos están alineados con lo que propone el centro de trabajo.

Cuida tu aspecto

Sin lugar a dudas, este es un tema algo descuidado muchas veces por los candidatos. Si bien es cierto, nadie debería ser juzgado por su apariencia, es verdad que la forma en la que nos vestimos, la higiene que mantenemos, nuestros movimientos, miradas, y tono de voz reflejan ciertos aspectos de nuestra personalidad. La comunicación no verbal en este tipo de procesos, y creo que en la vida en general, puede llegar a ser hasta más importante que el verbal, dado que es un excelente indicador del comportamiento de las personas.

Dile no al estrés

En ocasiones, las personas suelen estresarse con bastante anticipación. Un claro ejemplo es, cuando se preocupan excesivamente por las pruebas psicológicas, en especial, las pruebas proyectivas. Incluso muchos tienden a buscar “trucos” en internet para saber cómo realizarlas. Te sugiero que, siempre busques desarrollar cada una de las pruebas de la mejor manera posible, ya que como mencioné anteriormente, todo es una suma de diversos aspectos, y las pruebas son un complemento importante de la observación que realizan los profesionales de cada candidato, desde el momento que ingresan, durante la entrevista o alguna actividad grupal, etc.

Lo principal es ser uno mismo y mostrar quiénes somos verdaderamente. De igual manera, en caso no seamos seleccionados, nunca debemos de dejar de confiar en nosotros y tener siempre una mente positiva y con miras hacia un futuro mejor.