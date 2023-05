El Día de la Madre es una fecha muy importante, pues nos brinda la oportunidad de honrar y reconocer el amor y la dedicación de nuestras madres. Para aquellos que buscan un regalo significativo y transformador para sus mamás, un libro de empoderamiento y manifestación es una excelente opción. Estos libros no solo inspiran, sino que también proporcionan un camino claro hacia el éxito y la realización.

Bienestar conversó con la Editorial Planeta y nos recomendó una elaborada selección de títulos de empoderamiento y manifestación, ideales para regalarle a mamá. En esa línea, este año, en lugar de optar por los regalos tradicionales, un libro puede ser la mejor opción.

A través de la campaña #ContigoLeí, Editorial Planeta busca resaltar cómo los libros pueden ser una herramienta para fortalecer la relación madre-hijo. (Foto: Editorial Planeta)

6 libros de empoderamiento y manifestación para regalarle a mamá

‘Mereces lo que sueñas’ de Mariana Vásquez Hirsch

‘Mereces lo que sueñas’ es una poderosa guía de autodescubrimiento, amor propio y despertar. En esta obra, aprenderemos a desbloquear nuestro poder, a desprendernos de creencias limitantes, a utilizar la energía astrológica disponible y a programarnos para brillar. A lo largo de todo el libro, la autora comparte ejercicios, meditaciones guiadas y tips que se pueden poner en práctica en nuestra vida cotidiana, para, de esta manera, activar la ley de la atracción y que esta trabaje constantemente a nuestro favor.

Cabe añadir que la presentación del libro será este jueves 18 de mayo a las 7:00 PM en Vallejo librería café en San Isidro. Además de contar con la presencia de la autora, el evento contará con la participación de la periodista Katherine Subirana.

‘Mujeres fuera de la caja’ de Carla Olivieri

Una mujer fuera de la caja es aquella que ha decidido ser la protagonista de su propia vida, sin victimizarse y sin esperar que otros la rescaten. Una mujer fuera de la caja conoce sus fortalezas y sus virtudes. Una mujer fuera de la caja tiene claro a dónde quiere llegar, tiene sueños grandes y se automotiva para hacerlos realidad.

En ‘Mujeres fuera de la caja’, Carla Olivieri nos cuenta sus experiencias como profesional, como mamá y, sobre todo, como mujer en continuo proceso de aprendizaje, crecimiento y empoderamiento. A lo largo del libro, nos enfrentaremos a las “cajas”, miedos, prejuicios e ideas fijas que debemos romper para convertirnos en la mejor versión de nosotras mismas y alcanzar los sueños y metas que nos tracemos en todos los ámbitos de nuestras vidas. Porque una mujer fuera de la caja no conoce límites.

‘I will survive. Verdades de una emprendedora’ de Luciana Olivares

Tras más de veinte años “casada” con el mundo corporativo, Luciana Olivares, exitosa profesional y ejecutiva de alto nivel, decidió renunciar a su trabajo como gerenta de Marketing de un reconocido canal de televisión para alcanzar sus sueños. Decidió independizarse, seguir su propio ritmo y convertirse en emprendedora.

En este divertido libro, Luciana comparte con nosotros sus experiencias personales, las lecciones que ha ido aprendiendo a lo largo de su vida, así como sus aciertos y errores en el mundo laboral. Asimismo, nos da consejos que nos permitirán conjugar ambos mundos y alcanzar el éxito y la plenitud.

‘Tu poder de dar a luz’ de Glenda Furszyfer

Este libro derriba miedos y mitos en torno a la experiencia del parto con esta inspiradora e informativa guía sobre el poder que toda mujer tiene para dar a luz. En nuestra sociedad, el tema del parto está atravesado por miedos y desconfianza. Lamentablemente, la idea de que es una experiencia traumática y violenta ha calado hondo en nuestra mente, afianzado por un sistema que ignora los derechos de las mujeres y por un fuerte desconocimiento de las recomendaciones científicas para lograr un parto humanizado, seguro y placentero.

Glenda Furszyfer, educadora perinatal, psicoterapeuta y doula, derriba temores y mitos sobre el nacimiento, brindándote una de las más completas e inspiradoras guías que se haya escrito sobre el tema. Gracias a este título, encontrarás consejos y ejercicios útiles para realizar antes, durante y después del parto, un repaso extenso sobre tus derechos y los de tu bebé, sumado a decenas de testimonios de mujeres reales en todo tipo de partos y mucho más. Tanto si deseas dar a luz en un centro hospitalario, en una casa de maternidad o en tu propio hogar, o si deseas una cesárea o un parto en agua, este libro te animará, con una visión integral y sin prejuicios, a confiar en tu capacidad natural de tener el parto perfecto para ti.

‘El abrazo de la montaña’ de Silvia Vásquez - Lavado

Una historia real, sumida en una depresión profunda y en una espiral autodestructiva de alcoholismo y sexo desmedido, Silvia decide volver a casa, dispuesta a enfrentarse a sus sombras más oscuras. Los años de abuso sexual sufridos durante su infancia, la confusa búsqueda por su propia identidad y las cicatrices emocionales de un hogar disfuncional estaban acabando con su vida. Así, en medio de una sesión de ayahuasca, entre cantos chamánicos y visiones alucinadas, un mensaje le fue revelado: debía ir a las montañas.

Solo en la montaña, entre los prodigiosos brazos de la tierra, encontraría la paz y la sanación que tanto necesitaba. Pero no iría sola. Acompañada por un grupo de jovencitas supervivientes, como ella, de abuso sexual, emprendería el viaje hasta la montaña más alta del mundo: Sagarmatha, Chomolungma, Everest, la Madre del Universo.

El abrazo de la montaña es un testimonio inspirador de valentía, resiliencia y sanación. Son las apasionantes memorias de una mujer extraordinaria que no se rindió ante el dolor, sino que lo tomó con humildad y lo llevó con ella hasta la cima del mundo.

‘Libre del miedo’ de Rosa María Cifuentes Castañeda

Existen situaciones a las que nos enfrentamos día a día, situaciones que nos atemorizan y a las cuales no siempre sabemos cómo enfrentar. Por tanto, el miedo es una constante que permanece a nuestro lado, nos acompaña y que tratamos de apartar de nuestras vidas para salir adelante.

“Durante mucho tiempo he venido explorando los círculos que conducen a tal emoción, para así poder entregarles un libro que los ayude a comprender sus aristas y a poder transitar por mejores caminos y tomar decisiones asertivas. De todo corazón y con fe infinita en Dios, espero que ‘Libre del miedo’ los acompañe, que sea el tiempo en terapia que no siempre me alcanza dar, que les brinde luces para sanar, que los consuele y devele lo necesario, en especial en estos tiempos tan complejos que nos ha tocado vivir. El miedo paraliza si no se afronta, desgarra si no se reconoce, y construye máscaras si se busca falsas salidas. Nadie fue creado para vivir en prisiones emocionales”, indica la autora Rosa María Cifuentes.