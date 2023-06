En la actualidad, se ha tomado mucha más consciencia sobre la salud espiritual. Todo ser humano se moviliza en base a energía y el cuerpo está compuesto de ella, por lo que existe una forma de sanar desde el alma, mediante los Registros Akáshicos. Estos proponen una puerta de entrada a nuestro interior, pasado y alma, y son como una biblioteca de información energética sobre todo lo que fuimos en nuestro pasado y de qué manera afecta nuestro presente.

Hay personas que se especializan en esta materia y adquieren la capacidad de proporcionar a la persona un mapa sobre sus registros akáshicos mediante una lectura. En este caso, Bienestar El Comercio conversó con Diana Cardozo, canalizadora de Registros Akáshicos, quien nos explica todo sobre esta forma de acceder al alma de cada persona.

“Akasha en sánscrito significa alma, entonces acceder a una lectura de registros akáshicos es acceder a la información de tu alma y eso implica saber sobre tus vidas pasadas, dando consejos o guías sagradas para que tomes acción a partir de ver esa vida de manera distinta y más amplia, mas no predice el futuro. Asimismo, es posible comunicarse con ancestros, con guías espirituales, maestros espirituales y en realidad cualquier ser de la quinta dimensión del mundo espiritual que esté dispuesto a comunicarse contigo”, explica Cardozo.

Adicionalmente, estos registros tienen la particularidad de realizar este proceso a través de un “canal protegido”. Es decir, si tal vez el canalizador percibe alguna “vibración oscura o baja”, no va a afectar en su campo de luz blanca.

Beneficios emocionales y espirituales de los Registros Akáshicos

Según Cardozo, su principal función es sanar, sin embargo, tienen varios beneficios emocionales y espirituales para quienes lo realizan.

Permiten ver aspectos de tu vida que no estabas viendo: es como si alguien viniera desde una tercera perspectiva a ver lo que está sucediendo.

Permiten aclarar muchas dudas del presente para sanar.

Descubrir el origen de situaciones en específicos de la vida.

Ayudan a recordar que todo lo que sucede en el plano terrenal tiene una raíz energética y espiritual.

Pasos para realizar los registros akáshicos

La experta nos comenta el paso a paso para observar los registros akáshicos de cada persona.

La canalizadora le indica a los interesados los pasos a seguir para la terapia. Cada uno puede realizar 7 preguntas como máximo. Se pide autorización verbal del canalizador a la persona que se hará la sesión de registros. Cuando se tiene esa autorización, se abren diciendo el nombre completo y su fecha de nacimiento a través de una oración específica. Se comienza a hacer pregunta por pregunta de la persona interesada. El proceso de contestar las preguntas demora 1 hora y media aproximadamente. La canalizadora cierra los ojos y va recibiendo mensajes o imágenes que son necesarias de comunicar, ella no puede elegir lo que va a comunicar a la persona. Finalmente, la canalizadora cierra los registros.

Aspectos a considerar para hacer las preguntas para la lectura de Registros Akáshicos Deben estar enfocadas en la sanación de cada uno.

Ser lo más específicas posible.

No tratar de saber el futuro.

No tratar de interferir en la información personal de otras personas.

No es necesario realizar las 7 preguntas, pueden ser menos, ya que cada sesión es única y personalizada.

Ejemplo de una pregunta adecuada: ¿Qué propósito tiene esta persona en mi vida en este momento?

“Los cristales me acompañan en la sesión, pero no son necesarios para una lectura de registros. Para abrir y leer registros, es muy importante conectamos con nuestro chakra corazón, que es un portal y un filtro de vibración de amor, donde recibimos información y conectamos con la quinta dimensión, que es esta dimensión espiritual. Otros chakras protagonistas de este proceso son el chakra garganta, el tercer ojo y el séptimo chakra que es el que está arriba de la cabeza”, agrega la experta.

Resultados al culminar una sesión de Registros Akáshicos

Los resultados y sentimientos al culminar la sesión varían en cada persona, hay algunos que esperan escuchar lo que quieren, pero nos sorprende la realidad de lo que en verdad está sucediendo.

Puede haber un poco de desconcierto , ya que las cosas no son siempre como esperamos o vemos desde una perspectiva subjetiva, donde somos el protagonista de nuestras vidas.

, ya que las cosas no son siempre como esperamos o vemos desde una perspectiva subjetiva, donde somos el protagonista de nuestras vidas. Algunos se sienten con una sensación de tranquilidad.

Hay situaciones en las que las personas necesitan escuchar esa respuesta y se sienten muy aliviadas, con mucho más luz, con mucha más perspectiva para orientar mejor sus decisiones.

“Los registros akáshicos son nuestros guías, son todos estos seres que están desde este lugar más elevado observando todo y te dicen cosas que debemos saber. Entonces depende mucho de la persona, de cómo lo enfoque, cómo tome acción a partir de la información que ha recibido; es importante que se tome un tiempo para procesar, porque escuchar cosas que no sabías a veces sí es un poco fuerte emocionalmente. Es un viaje muy personal de cada uno, pero no creo que haya alguien que salga y no sienta nada o no experimente ningún tipo de cambio”, afirma Cardozo.

Se recomienda realizar la sesión la cantidad de veces que la persona sienta que es necesario, ya que cada quien es propietario de la información de su alma y tiene derecho a acceder a ella cuantas veces necesite. Siempre y cuando la persona tenga una intención muy sincera y esté dispuesto a reconocerse espiritualmente. Igualmente, las terapias complementarias siempre van de la mano con las psicológicas y las médicas.

