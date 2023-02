Probablemente, uno de los momentos más complejos en la vida de todo ser humano sea la etapa de la adolescencia, en donde se experimentan una serie de cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales y emocionales, los cuales pueden ser muy confusos y estresantes para el individuo, puesto que deben aceptar que la infancia quedó en el pasado. Por esta razón, es muy importante el apoyo incondicional de los padres durante esta transición y, además que sean capaces de poder hablar con sus hijos sobre cualquier tema que les genere dudas, en especial, sobre la sexualidad y los métodos anticonceptivos.

¿Cómo es la sexualidad en la adolescencia?

Durante la adolescencia, en la persona se despierta un comportamiento sexual, además de una serie de sentimientos, fantasías y emociones, es decir, el desarrollo de una identidad sexual. Con la velocidad de los cambios físicos, se presenta una etapa de autoexploración, que los lleva a experimentar con su propio cuerpo, generando un mayor deseo sexual. Por este motivo, se empieza a buscar el contacto habitual con el otro sexo y pueden surgir las primeras relaciones sexuales.

Como explicó la doctora Bergica Martínez, ginecóloga obstetra de la Clínica Ricardo Palma, a Bienestar de El Comercio, la adolescencia y el desarrollo sexual son etapas de cambios constantes, donde el deseo y los impulsos sexuales rigen el comportamiento de los jóvenes y en ocasiones, esto puede llevarlos a tomar decisiones apresuradas respecto a su sexualidad. Por esta razón, una buena educación sexual es clave, ya que es fundamental enseñar y orientar a la juventud oportunamente.

¿Por qué es tan importante hablar con los adolescentes sobre métodos anticonceptivos?

No cabe dudas que, hablar sobre sexualidad siempre ha sido un tabú en nuestra sociedad; sin embargo, como expresó la especialista, la falta de concientización en la población mundial, ha traído consigo un aumento indiscriminado de los casos de infecciones de transmisión sexual (ITS), afectando la calidad de vida para siempre o dando lugar a posibles embarazos no planificados.

Los padres tienen la responsabilidad de hablar con sus hijos adolescentes sobre la sexualidad y los métodos anticonceptivos, para que estos logren una vida sexual saludable y segura

Por consiguiente, Martínez destacó la importancia de poder hablar sobre la sexualidad y los métodos anticonceptivos con los adolescentes, quienes muchas veces por vergüenza se cohíben y prefieren no referirse a estos temas, por lo que suelen buscar la información en internet, pero finalmente no cuentan con la orientación correcta.

Es por ello que, es relevante crear una red de apoyo para el joven. Por un lado, es clave el rol que desempeñan los padres, quienes deben buscar generar un espacio de confianza y aceptación, para que el hijo se sienta seguro de poder abordar los cambios por los que está atravesando y pueda expresarse libremente. De igual manera, es fundamental que los papás puedan brindar las alternativas de protección en caso que el adolescente decida iniciar su vida sexual. Por este motivo, es primordial que puedan acompañar al joven a una evaluación ginecológica y para complementar la información que ellos mismos le han transmitido y lograr una mejor orientación, es clave acudir a una asesoría de anticonceptivos.

Igualmente, en los colegios se debe impartir charlas sobre estos temas y que el adolescente pueda acercarse con total confianza a hablar con el psicólogo de la institución, quien no solo pueda darle la información, sino también una adecuada orientación.

Como destacó la ginecóloga, es importante que las chicas y chicos encuentren consejería anticonceptiva, con la finalidad de despejar todas sus dudas y reciban las recomendaciones sobre los métodos más adecuados para ellos, tomando en cuenta su estado de salud e historia clínica. De esta manera, podrán disfrutar su vida sexual de forma responsable y segura.

Los métodos anticonceptivos sugeridos para los adolescentes sexualmente activos son los de barrera, tales como preservativo masculino y condón femenino, así como los hormonales y no hormonales. Estos incluyen implante subdérmico, dispositivos intrauterinos no hormonales y los sistemas uterinos hormonales, que brindan protección por periodos de 3 a 5 años.

Cabe señalar que, las instituciones del estado proveen gratuitamente a los adolescentes anticonceptivos de corto, mediano y largo plazo, además como parte de los programas de salud, estos cuentan con servicios de planificación familiar, los cuales brindan charlas de ingreso libre, con el objetivo de formar adolescentes más informados y conscientes de la importancia de la protección.