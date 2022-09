Tener un buen control de gastos semanales, mensuales o anuales representa una buena gestión del dinero. Esto implica saber en qué se gastan los ingresos y aunque puede parecer sencillo, la realidad es que es muy fácil perder el rastro del efectivo que ingresa.

Por ello, es importarte llevar un buen registro de los movimientos que se realizan día a día para saber cómo y en qué se está gastando el dinero. Es así como la tecnología brinda diversas alternativas para gestionar mejor las finanzas, siendo las aplicaciones dirigidas a ayudar a controlar gastos las más indicadas para estos procesos.

“El control de gastos personales implica conocer el monto de nuestros ingresos y cómo se distribuyen los mismos en un presupuesto personal. Una vez que se determina eso, se podría evaluar si hay posibilidad de ahorro y establecer una buena gestión de los fondos disponibles para cubrir nuestras necesidades de consumo y promover una cultura de ahorro personal. Una de las primeras acciones es empezar a llevar un control de los gastos diarios”, señala Luz Marina Peralta Valdivia, docente de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Norbert Wiener.

Cinco mejores aplicaciones de control de gastos personales

Existe un extenso catálogo de aplicaciones de control de gastos personales en el mercado, que tienen como objetivo el ahorro y organización de los gastos e ingresos de modo intuitivo y eficaz. En ese sentido, la especialista nos menciona las cinco mejores aplicaciones de control de gastos personales que nos ayudarán a mejorar nuestras finanzas:

Odoo:

Es una aplicación de gestión empresarial que incluye una gama de herramientas de fácil uso para optimizar y rentabilizar los negocios. Dentro de sus funciones se puede encontrar la opción de “Gestión financiera”, en este apartado podrás ingresar información y elaborar presupuestos de acuerdo con tus necesidades, gestionar la contabilidad de tus empresas, controlar tus gastos personales, cuentas, pago de facturas, recibos e impuestos, entre otros.

(Foto: Captura de pantalla)

Monefy:

De fácil uso, con la que podrás obtener información sobre cuál es el porcentaje de dinero que consumes en alimentos, transporte, taxis, médicos, entretenimiento, el hogar, entre otras categorías. Toda esta información será presentada de forma gráfica, siendo más fácil de interpretar a diferencia de otras aplicaciones. Puedes agregar cuentas de nómina, tarjetas, o el efectivo que tengas e ir restando los gastos que hagas. Así, podrás gestionar mejor tu dinero.

(Foto: Captura de pantalla)

Fintonic:

Desde aquí podrás tener todas tus cuentas bancarias en una sola aplicación y manejar tus gastos desde un mismo dispositivo. Además, recibirás notificaciones cuando estén cerca las fechas de vencimiento de pago de tarjetas, si hay cobro de comisiones en una operación o hay cargos duplicados. Asimismo, si usas la app por buen tiempo tendrás la posibilidad de tener una previsión mensual de lo que podrías gastar y te ayudará a eliminar aquellos gastos que no sean necesarios para ahorrar más.

(Foto: Captura de pantalla)

Gastos diarios:

En esta aplicación llevarás el registro diario de todos los gastos, incluso con fecha y hora, para tener una mayor precisión en la información. Igualmente, permite crear tus propias categorías de gastos, para que puedas tener un registro más personalizado en la información y estadísticas que obtienes. Lo mejor de esta app son los reportes que se generan sobre cómo están tus egresos respecto a los ingresos que tienes y en qué rubros gastas más.

(Foto: Captura de pantalla)

Ynab:

You Need a Budget, en español, Necesitas un Presupuesto. Esta aplicación va dirigida para aquellas personas que necesitan de un empujón para empezar a ahorrar, porque su principal objetivo es obligarte a explicar en qué gastas el dinero que ingresa a tu cuenta bancaria, y si no estás gastando te dará el aviso para que el dinero que no usas ingrese a tu cuenta de ahorros o inversión. De esta manera, podrás tener un mayor control de todos tus movimientos.

(Foto: Captura de pantalla)

La especialista indica también que el mercado puede ofrecer miles de alternativas digitales para ayudar en la administración de gastos personales, pero lo importante es encontrar la aplicación que se adapte mejor a tus necesidades y, sobre todo, que se mantenga la constancia para lograr un mejor control de tus gastos.