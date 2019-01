Alianza Lima vs. Barcelona SC: asistente del cuadro 'Torero' preguntó por Kevin Quevedo

Deslumbró a todos, incluso al comando técnico rival. Kevin Quevedo fue una de las figuras en el Alianza Lima vs. Barcelona SC que se jugó por la Noche Blanquiazul, al punto que un ayudante del cuadro 'Torero' preguntó por él al periodista que cubría la información al ras de cancha.

Sergio Moreno, periodista de Gol Perú, canal que transmitió la Noche Blanquiazul, reveló antes de que inicie la segunda parte del Alianza Lima vs. Barcelona SC que un asistente de Guillermo Almada le preguntó por Kevin Quevedo.

"Una curiosidad, compañeros. Cuando acabó el primer tiempo, uno de los asistentes de Guillermo Almada se me acerco y me preguntó quién es el 27 de Alianza Lima, le dije que es Kevin Quevedo y me respondió juega bien. Y vi que estaba haciendo varias anotaciones de él", dijo Moreno en plena transmisión.

Kevin Quevedo, uno de los jugadores más aplaudidos por la hinchada blanquiazul en la presentación, se llevó las palmas en el partido al ser una pieza importante en el ataque blanquiazul. Sus desbordes constantes y la habilidad que mostró para descolocar al rival, fueron las que encantaron al entrenador del cuadro ecuatoriano.

Alianza Lima goleó 3-0 a Barcelona SC de Ecuador y ha dejado buenas impresiones de cara a lo que será su participación en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Y Kevin Quevedo también demostró que de un año a otro ha madurado mucho.