Las tribunas estarán vacías, pero el grito de cada aliancista se escuchará en cada rincón del país hasta llegar a los corazones blanquiazules que estén en el campo. Les querían robar la alegría, pero esta les pertenece como tesoro de una brillante historia que merece seguir escribiéndose en las mejores páginas del fútbol profesional. La justicia se convirtió en su mejor jugador y hoy, Alianza Lima es más de primera que nunca.

Lo sabe Josepmir Ballón, el más experimentado del once que salte al campo del Alberto Gallardo esta tarde. Lo sabe también Kluiverth Aguilar como abanderado de los jóvenes que se quedaron para sacarse esa mochila del descenso. Y lo aprenderán -si no lo saben ya- aquellos que se sumaron al proyecto de Liga 2 y hoy se ven recompensados al seguir en Primera.

Farfán en el fútbol peruano

Será un debut especial ante Cusco FC (3:30 p.m., en vivo por Gol Perú) porque las últimas imágenes que se tienen de la blanquiazul son algo que nadie quiere recordar. Para revertir eso, el técnico Carlos Bustos decide apostar a lo seguro con la presencia de jugadores a quienes el físico no los traicione. Por eso decidió no convocar a Jefferson Farfán, por eso la ausencia de Wilmer Aguirre, Hernán Barcos y Pablo Míguez.

El primer once íntimo sería con Rivadeneyra, Aguilar, Montoya, Lacerda, Lagos, Valenzuela, Ballón, Concha, Manzaneda, Oliva (Gallardo) y Gonzales Zela. Vuelve Alianza y regresa la Alegría, esa que tanto le pertenece al pueblo blanquiazul.

“Confío en el rendimiento de este equipo”

Lalo Archimbaud - periodista

Es una alegría especial que el equipo que amo esté en el lugar donde siempre debe estar, en la máxima división, para jolgorio de millones de hinchas. Sin embargo, la fiesta regresará cuando Papalindo lo decida y pase todo esto de la pandemia.

Fue triste lo del descenso. Ahí empezó mi caída moral, una depresión absoluta. Tristeza total porque uno va perdiendo contacto y los ‘chocheritas’ van despareciendo. Yo soy muy sentimental, por eso siento todo esto. Yo ya había dejado de trabajar en Alianza, pero no pierdo las esperanzas de volver.

Lo de Farfán lo tomo con mucha alegría porque lo conozco desde niño. Además, jugó junto a mi hijo en menores, así que estoy contento. Confío en el rendimiento de este equipo. Tiene gente experimentada y buenos jóvenes. Tengo fe y voy a ver el partido en mi casa, alentando como hincha, aunque de forma mesurada.

“A diferencia del partido ante Huancayo, ahora me verán reír”

Armando Leveau - historiador de Alianza

Es una alegría que volvamos a ver a Alianza. Mañana no trabajo porque hay un restaurante que me ha ofrecido un almuerzo en mi casa para poder ver el partido. Lo curioso es que el dueño del local es hincha de la ‘U’. Esa también es una alegría que me da Alianza.

Lo veré, y a diferencia del partido ante Huancayo, seguro mi familia me verá reír. Los hinchas de Alianza hemos sufrido este tiempo. No se puede olvidar ni borrar los errores del año pasado.

Con este equipo, a Alianza le basta. El único equipo diferente que he visto es Cristal.

“Cuando te pones la camiseta de Alianza no hay pretexto”

Peter Arévalo - periodista

Va a ser un partido especial porque Alianza genera ilusión siempre. Es una renovación de amor. Es como volver a empezar porque se ha sufrido un golpe durísimo y se vuelve más especial porque el hincha no puede estar en la tribuna. Tenemos que aferrarnos a la ilusión de que este equipo renovado, que empieza de cero, nos regale alegrías.

Para los jugadores, cuando te pones la camiseta de Alianza no hay pretextos. Alianza puede haber armado un equipo para Liga 2, pero sabían que podían jugar Liga 1. Cuando te pones la camiseta de Alianza te conviertes en candidato.

Cusco FC sabe que está enfrentando a Alianza. Ese es el plus que te da tu historia. Cristal, con todo el favoritismo que tiene, sabe que está enfrentando a Alianza.

La pregunta es: ¿Cómo va a jugar? Creo que Farfán sabe que tiene que jugar para Alianza, pero eso tiene que ver con el manejo que tenga el técnico. Lo que tiene que hacer Bustos es que Alianza no depende de Farfán.

