Argentina vs. Estados Unidos en vivo online gratis se enfrentan este viernes 23 de febrero del 2024 por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Oro Femenina, desde el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 9:15 p.m. (hora mexicana), 10:15 p.m. (hora local) y 00:15 a.m. (hora argentina) sábado 24 de febrero, y lo podrás ver por el canal de ESPN, y vía streaming mediante Star Plus. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo a través de la WEB de El Comercio.

