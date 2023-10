Argentina vs Japón se enfrentan en el cierre de la fase de grupo del Mundial de Rugby. A continuación, conoce a qué hora juegan, qué canal de TV transmite en Argentina y a nivel mundial, entre otros detalles.

A QUÉ HORA JUEGA ARGENTINA VS JAPÓN

Tome nota: Argentina juega contra Japón por el Mundial de Rugby este sábado 7 de septiembre, desde las 06:00 horas de Argentina, 08:00 del Perú, Colombia y Ecuador. Mira a qué hora juegan en el mundo a continuación:

Perú: 06:00 horas

Ecuador: 06:00 horas

Colombia: 06:00 horas

Bolivia: 07:00 horas

Venezuela: 07:00 horas

Chile: 08:00 horas

Paraguay: 07:00 horas

Argentina: 08:00 horas

Uruguay: 08:00 horas

Brasil: 08:00 horas

México: 05:00 horas

España: 13:00 horas

CANAL TV | DÓNDE VER ARGENTINA VS JAPÓN

El partido se puede ver por televisión en Argentina a través de TV Pública, mientras que ESPN transmite a nivel internacional, en casi toda Sudamérica.

CÓMO VER ARGENTINA VS JAPÓN ONLINE

El Los Pumas - Japón se puede seguir online vía streaming por Star Plus y DirecTV GO (DGO), entre otras opciones. No recomendamos ni estamos a favor del uso de Fútbol Libre para ver el partido por internet gratis.

Argentina se impuso con claridad a Chile por 59-5 en partido del grupo D del Mundial de rugby, disputado el pasado sábado en Nantes (oeste de Francia), y ahora se jugará el pase a los cuartos de final, en el mismo escenario, frente a Japón.

Con este resultado, el equipo entrenado por el australiano Michael Cheika gana buena dosis de confianza antes del decisivo partido contra Japón. Los Pumas siguen estando obligados a ganar a Japón dentro de una semana en el mismo Stade de la Beaujoire de Nantes, pero gracias a su mejor diferencia de puntos (+46 por los +14 de los asiáticos), el empate le podría servir... salvo que Samoa se imponga ampliamente en el otro partido a Inglaterra, ya clasificada.