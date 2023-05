Boca Juniors vs. Arsenal en vivo se verán las caras este jueves 1 de junio por la jornada 19 de la Liga Profesional Argentina . El encuentro se llevará a cabo en el estadio Julio Humberto Grondona, a partir de las 19:30 (hora peruana) y 21:30 (hora argentina). El conjunto de Luis Advíncula buscará seguir sumando puntos para lograr una clasificación a la Copa Libertadores 2024; mientras tanto, el colero de la tabla no baja los brazos y promete no ponérsela fácil a los ‘Xeneizes’. Las señales encargadas de la transmisión del cotejo serán ESPN (por TV) y Star Plus (online). Asimismo, en El Comercio encontrarás la cobertura minuto a minuto, en tiempo real.

Posible formación de Boca Juniors vs. Arsenal de Sarandí

Sergio Romero, Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Jorge Figal, Frank Fabra, Martín Payero, Cristian Medina, Óscar Romero, Luis Advíncula, Darío Benedetto y Sebastián Villa. Arsenal de Sarandí: Alejandro Medina; Lucas Souto, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo y Adrián Sporle; Gonzalo Muscia, Felipe Peña Biafore, Lucas Brochero, Santiago Taloza y Brian Guzman; Facundo Pons