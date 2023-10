Boca vs Palmeiras se enfrentan por el pase a la final de la Copa Libertadores 2023. A continuación, conoce a qué hora juegan, qué canal de TV transmite en Argentina y a nivel mundial, entre otros detalles.

A QUÉ HORA JUEGA BOCA VS PALMEIRAS

Tome nota: Boca juega contra Palmeiras por la vuelta de las semifinales de Copa Libertadores este jueves 5 de septiembre, desde las 21:30 horas de Argentina, 19:30 del Perú, Colombia y Ecuador. Mira a qué hora juegan en el mundo a continuación:

Perú: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Chile: 21:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

México: 18:30 horas

España: 02:30 horas del viernes

CANAL TV | DÓNDE VER BOCA VS PALMEIRAS

El partido Boca Juniors vs. Palmeiras se puede ver por televisión en Argentina a través de Fox Sports, mientras que ESPN transmite a nivel internacional, en casi toda Sudamérica.

CÓMO VER BOCA VS PALMEIRAS ONLINE

El Boca vs Palmeiras se puede seguir online vía streaming por Star Plus, Pluto TV y DirecTV GO (DGO), entre otras opciones. No recomendamos ni estamos a favor del uso de Fútbol Libre para ver el partido por internet gratis.