El exjugador de PSG , Jerome Rothen afirmó que Lionel Messi no estaría en los planes del club parisino para una futura renovación en junio del 2023.

“En números, la renovación de Messi es una tontería. Gestionar a los tres es complicado por la masa salarial y ya hemos visto que el PSG está bloqueado por el fair play financiero porque la masa salarial se ha disparado. Tienes la oportunidad de recuperar una cantidad importante de dinero porque el salario de Messi es muy elevado. Esto podrá permitirte fichar y mejorar tu plantilla. Por todo esto, es una muy mala idea la de renovar a Leo Messi”, afirmó.

“En términos de imagen y de lo que refleja, no entendería por qué Leo Messi querría prolongar su aventura. No hace ningún esfuerzo por poner al equipo en primer lugar. No quiere dar las gracias a la afición, baja la cabeza y se va al vestuario. Incluso en la celebración de sus goles, se corea su nombre y nunca tiene un gesto bonito hacia la afición para agradecérselo. Entonces, él no quiere implicarse en eso. Es una falsa buena idea”, precisó.

Qué dijo Luis Campos, director deportivo de PSG sobre su renovación

El director deportivo del París Saint-Germain, Luis Campos, aseguró este 5 de febrero que mantienen conversaciones con el argentino Lionel Messi para prolongar su contrato, que termina al final de la presente temporada.

“Estamos negociando. No quiero esconder que me gustaría tenerle en este proyecto, que pueda seguir con nosotros”, dijo Campos en la televisión TF1.

Si hace unos meses la prolongación de su contrato parecía cuestión de pequeños detalles, las cosas se han complicado algo en las últimas semanas, tras el retorno de Messi de Argentina con el título Mundial conquistado en Catar.

“Estaría feliz si siguiera, pero estamos en negociaciones en este momento para tratar de concretarlo, para seguir teniendo a Leo Messi con nosotros”, dijo.