ESPN y Star Plus transmiten el partido: sigue River vs Defensa por la jornada 19 de la Liga Profesional Argentina. El partido se disputará este sábado 3 de junio, desde las 16:30 horas de Argentina (14:30 del Perú), en el estadio Mas Monumental. El Millonario, que mantiene su condición de líder en solitario del torneo con 41 puntos, recibirá en el Monumental al combinado de Florencio Varela (provincia de Buenos Aires), que se sitúa en la quinta posición con 30 unidades. El conjunto dirigido por Martín Demichelis no atraviesa su mejor momento de la temporada: sólo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos y acumula dos empates consecutivos, el último el lunes pasado, cuando un error de Franco Armani propició el definitivo 2-2 de Vélez Sarsfield.

