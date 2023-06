River vs Fluminense en vivo, transmisión online gratis: mira el partido por la fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2023 . Es un duelo clave para el conjunto dirigido por Martín Demichelis, que si no consigue la victoria frente al líder de la tabla se despide de la posibilidad de alcanzar los octavos de final de la competición. ESPN, Star Plus y Fox Sports pasarán el encuentro a través de sus señales por TV y streaming.