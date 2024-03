Talleres vs River: partido online gratis por la octava fecha de la Copa de la Liga 2024 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. ¿Cómo verlo? El encuentro se podrá mirar en el canal TNT Sports en Argentina, a través de DirecTV, Flow y Telecentro, mientras que ESPN transmite mediante Star Plus en el resto de Latinoamérica. DirecTV GO (DGO) y Star Plus pasan las imágenes del compromiso por internet. ¿A qué hora empieza? El duelo arranca a las 21:30 horas de Argentina (19:30 de Perú).

