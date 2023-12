Racing se metió a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional tras golear por 4-1 a Belgrano. Y Sebastián Grazzini protagonizó un emotivo momento en la conferencia de prensa. Un joven periodista intervino y le preguntó al DT de la Academia sobre sus sensaciones al salir ovacionado por la hinchada de El Cilindro. En ese momento, Grazzini, con la voz entrecortada, reveló su relación con el interlocutor. “Lo primero que quiero decir, es que siento una gran felicidad por que vos me estés haciendo esta pregunta. Yo te conozco desde muy chiquito, hemos pasado cosas muy hermosas juntos y verte tan grande y profesional me da la misma felicidad que me dio cuando terminamos el partido y la gente de Racing vivió una fiesta.

VIDEO RECOMENDADO ¿Qué países se encuentran en zona de clasificación directa al próximo Mundial?