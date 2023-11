Arsenal vs. Lens en vivo online gratis se enfrentan este miércoles 29 de noviembre del 2023 por la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League, desde el Emirates Stadium. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 3:00 p.m. (hora local) y 5:00 p.m. (hora argentina) y lo podrás ver por los canales de ESPN, ESPN2, Movistar Liga de Campeones y TNT Sports, y vía streaming mediante Star Plus y HBO Max, Movistar+ y TNT Go. Los ‘Gunners’ van en busca de asegurar su clasificación a los octavos de final; por su lado, el conjunto francés pelea con PSV la segunda posición.

