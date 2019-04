Barcelona: 4 razones por las que Frenkie de Jong tendrá éxito como azulgrana

Por: Kenyi Peña Andrade



De Jong es el apellido más común de Holanda. En el 2007, por ejemplo, habían registrados casi 90.000 en todo el país europeo. Sin embargo, las cualidades futbolísticas de Frenkie de Jong están bastante lejos de ser comunes. Para resumirlo, y sin exagerar, posee todo lo que debe tener un futbolista A1: inteligencia con y sin el balón, disciplina táctica, buena técnica, maneja los dos perfiles, y así podemos enumerar más virtudes. No por nada, con apenas 21 años, el joven volante se ha convertido en el jale más caro de la historia del fútbol holandés: a comienzo de este año pasó del Ajax de Ámsterdam al Barcelona por la jugosa suma de 86 millones de euros. ¿Pero qué es lo que llevó a un equipo, experto en producir joyas históricamente en La Masía, a sacar la billetera y tirar la casa por la ventana por un solo jugador? ¿Qué tantas posibilidades hay de que tenga éxito en el Nou Camp?

►Juventus vs. Ajax: Neres igualó el partido con un golazo de pierna diestra | VIDEO

​

► Juventus vs. Ajax: el golazo de cabeza de Cristiano Ronaldo en Ámsterdam | VIDEO

1) Frenkie se sentirá como en casa. Y no nos referimos precisamente del cambio que significará para él pasar de los imponentes parques de Ámsterdam a las playas exuberantes de Barcelona. Más bien, hacemos hincapié en cómo será su convivencia dentro del campo. Esa llamada adaptación le va a salir a costo cero al holandés. Para nadie es un secreto que la filosofía que hoy practica el Barza es gracias a que, a inicios de los en los 90, Johan Cruyff llevó como técnico el denominado fútbol total del Ajax a Cataluña.

Frenkie se formó en la cantera del Willem II (Foto: AFP)

Y así, aunque hayan pasado muchos años, como se comprobó el último encuentro del conjunto holandés ante la Juventus por la Champions, el legado todavía se mantiene vigente en el conjunto blanquirrojo. Si en el Ajax privilegian la asociación como primer y único paso para llegar al gol, la posesión y la paciencia, en el equipo de Ernesto Valverde también, aunque es verdad que esta versión azulgrana es menos vistosa que la de Pep Guardiola. Pero si aprender el idioma español será uno de los deberes de Frankie, con el idioma de su fútbol no habrá problemas, sus nuevos compañeros lo entenderán a la perfección.

Prueba de ello es que Frenkie viene de igualar un récord vigente desde el 2010. Desde un Barcelona-Inter de aquella época no se veía un jugador tan joven que participara en tantas jugadas en un partido de Liga de Campeones más allá de octavos de final. De Jong lo hizo en 117 ocasiones, y su predecesor fue Sergio Busquets, actual mediocampista culé. En esas 117 acciones que el volante holandés fue protagonista, le dio tiempo a dar 98 pases, 90 de ellos buenos y 54 en campo contrario, donde tuvo un acierto de más del 90%, dio dos asistencias y recuperó un total de 17 balones.

2) Aunque pocos lo quieran aceptar, no hay una sensación en el mundo del fútbol tan reconfortante para un hincha que cuando te das cuenta de que el futbolista de tu equipo se parece mucho a ti. Identificación, le dicen. Por ello, aunque todavía no se vistió de corto, De Jong ya sumó varios fanáticos en el Camp Nou luego de algunas pintorescas declaraciones que dio antes de eliminar al Real Madrid en los octavos de final de la Champions League. "Un directivo del Barcelona me ha pedido que elimine al Real Madrid de la Champions. Eliminarlos sería maravilloso", indicó el joven jugador con una sonrisa pícara que se dibujaba en su rostro.

De Jong debutó con la selección holandesa en un amistoso ante Perú (Foto: AFP)

Pero como si no fuera suficiente, hace algunos días le pidieron una opinión sobre la Juventus, el rival de turno en el torneo europeo, y le volvió a pegar a los blancos: "Está por encima del Real Madrid, que es un equipo de élite y no ha ganado tantas veces la Liga de Campeones porque sí, pero ha estado en peor forma esta temporada".

Otra razón que pesa, y mucho, es que cuentan que desde que era un niño el pequeño Frenkie no se perdía ningún partido del Barza. La lista de pretendientes por sus servicios era larguísima: estaban el Bayern Múnich, Real Madrid, PSG, Manchester City, entre otros. No obstante, su respuesta fue contundente al consultarle a qué equipo deseaba defender: "Mi deseo es jugar en el Barza". Que un jugador sea simpatizante del club que defiende es un plus extra innegable.

3) Si un equipo de fútbol debe manejarse hoy en día con la visión de una empresa, Barcelona es un ejemplo en todo sentido. Y como tal, no solo piensa en vivir el presente, sino también en planear el futuro. Por eso también se creó la La Masía (La Granja), la academia juvenil del club dentro de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Ahí se han educado a más de 500 jugadores prometedores incluyendo estrellas como Lionel Messi y Andrés Iniesta. Sin embargo, por alguna razón desconocida, hace buen tiempo que no produce alguna figura en el mediocampo que tenga el brillo de Xavi Hernández.

Frenkie se muestra como un jugador completo para defender y para atacar. (Foto: AFP)

Eso conllevó a que la directiva permita le llegada de jugadores como Ivan Rakitić , Arturo Vidal y Arthur, procedentes de Sevilla, Bayern Múnich y Gremio, respectivamente. A ellos se suma el único canterano, que es Busquets. Pero si nos fijamos, el chileno (31 años), el croata (31) y el mismo Sergio (30) ya van a camino a la última etapa de sus carreras. Había que conseguirle un compañero al brasileño Arthur (22) para los próximos diez años: ese es Frenkie de Jong (21).

4- Hay equipos que tienen favoritismo en un determinado mercado al momento de comprar nuevos jugadores. Principalmente, esto se debe a la buena experiencia obtenida. Y esto sucede con el Barcelona y los jugadores holandeses. El listado es amplio de los elementos que llegaron con pasaporte naranja y se ganaron el cariño del hincha culé: Patrick Kluivert, Giovanni van Bronckhorst, Marc Overmars, Johan Cruyff, Ronald Koeman y muchísimos más. Los antecedentes cuentan y, por la misma forma de entender el juego que mencionamos párrafos atrás, a los holandeses siempre se las ha hecho más sencillo sacar su mejor versión con la camiseta azulgrana. La directiva del Barza espera que suceda lo mismo con Frenkie.

Patrick Kluivert fue uno de los tantos jugadores holandeses que triunfaron en el Barcelona. (Foto: AFP)

Además, para reducir el margen de error, el jovencito viene recomendado por un viejo conocido de la casa como es el mismo Koeman. Como se sabe, el actual técnico de la selección holandesa tuvo un paso fructífero como jugador de la institución. El entrenador no solo le dio buenas referencias al club de De Jong, sino que también hizo lo mismo con el jugador. “Definitivamente, le he preguntado mucho. Sé que ha tenido éxito allí. Quería saber cómo era la ciudad, la vida cotidiana y el club. Siempre es reconfortante saber esas cosas antes de ir allí", admitió el volante.

El fútbol no es ni será una ciencia exacta. Cualquier análisis previo puede irse al tacho. Y esto no solo ocurre en los planteamientos de los técnicos en la previa a un partido, sino que también sucede al momento de fichar jugadores. Pero, como repasamos, De Jong tiene todo a su favor para brillar en el Barcelona desde la siguiente temporada. De lo contrario, será una de esas tan famosas y sorpresivas excepciones que todavía nos sabe dar el fútbol, y justamente por eso es tan bello. Nada está escrito.

Así juega Frenkie de Jong