Conforme a los criterios de Saber más

Empieza la Champions League y el reto de los grandes equipos, los cuales tienen claro que la exigencia es distinta a la de sus ligas locales, ya que un error en la fase de grupos puede complicar su camino en el resto de las series. Los millonarios como el PSG y el City son los favoritos, pero este torneo a veces presenta algunas sorpresas.

Para esta edición, el PSG con Lionel Messi parte como favorito. Mientras que el Real Madrid y el Barcelona lucen muy relegados entre los candidatos. La Liga Española en general ha perdido peso, desde la partida de Cristiano Ronaldo y más ahora con la salida de Lionel Messi.

El mítico Old Trafford volvió a ser el escenario de los goles de Cristiano Ronaldo con el Manchester United y el delantero solo tuvo palabras de agradecimiento a los hinchas.

Un Real problema

Tras la salida de Cristiano Ronaldo, el Real Madrid se ha topado con dos eliminaciones en octavos de final y recién en la temporada pasada llegó a semifinales, donde cayó ante el Chelsea.

Al Real Madrid le costó mucho recuperar los 50 goles por temporada que garantizaba Cristiano Ronaldo. En su búsqueda de reemplazantes, erró en algunos fichajes, como las llegadas de Mariano Díaz (2018), Luka Jovic (2019), Hazard (2019), aunque sí tuvo respuestas en nombres como Vinícius Jr (2018).

Kylian Mbappé continuará en el PSG y su posible llegada al Real Madrid tendrá que esperar, pero la relación entre ambos ya tuvo un primer episodio hace algunos años. En el siguiente video recuerda la primera vez que el delantero francés piso el mítico Bernabéu para enfrentar al equipo blanco de Cristiano Ronaldo.

Con más de 500 millones de euros gastados en esos dos años y sin encontrar éxitos deportivos, no compró para la temporada 2020-21 y para la actual apenas gastó 31 mlls en Camavinga. Lamentablemente para sus intereses, no llegó a fichar a Mbappé, una carta que lo hubiera elevado como candidato para ganar la Champions League , pero el PSG no cedió ante las ofertas blancas.

¿Qué hace que el Real Madrid no sea el gran favorito en la Champions League? La historia no juega, pero en clubes como el cuadro blanco, pesa mucho y más si se refuerza con la localía en el Santiago Bernabéu, ahora ya con público en las tribunas.

No tiene un plantel rico en nombres, pero tiene una columna vertebral ya consolidada: Courtois, Casemiro, Kroos, Modric y Benzema. Si bien se puede decir que ese mediocampo ya está un tanto desgastado, se ha nutrido con la juventud de los brasileños Vinícius y Rodrygo, los pulmones de Valverde y ahora con el talento de Camavinga. Además, de la garantía que puede ser por la banda David Alaba.

‘Triplete’ de Benzema que firma el 5-2 del Real Madrid vs Celta. (Video: beIN Sports)

Regresó Gareth Bale, un jugador que demostró en su momento que no le pesan los partidos importantes, aunque su irregularidad le ha costado caro frente al hincha madridista. Se espera que vuelve a un nivel relevante, lo mismo que Eden Hazard, dos joyas que se han opacado en el tiempo, pero que tienen en esta Champions la oportunidad de brillar.

Con Carlo Ancelotti en el banco, seguro buscarán la mejor forma de resolver las bajas en defensa. Las partidas de Sergio Ramos y Raphael Varane han sido un golpe muy duro para esa zaga , que se sintió débil en el partido de ayer ante el Celta, cediendo dos goles de manera tonta. Militao y Nacho deben mejorar mucho, aunque en ese puesto también puede jugar el recién llegado Alaba.

La crisis culé

Las intenciones del Barcelona, parecen, pasan por otros lados que por lo deportivo. La crisis económica no solo obligó a la salida de Lionel Messi, si no que no les permite concentrarse de lleno en el plantel. La partida de Antonie Griezmann es el más grande ejemplo. Liberarse de la masa salarial está por encima de reforzar su plantel , y tampoco supieron cuidar a una joven promesa como Ilaix Moriba.

Pese a ello, llegaron cinco refuerzos para que el golpe no sea tan duro. Memphis Depay es el llamado a ser el conductor del equipo y mientras más rápido se compenetre con Pedri y con el ya recuperado Ansu Fati, mejor será para los intereses del cuadro culé.

Depay anota el 2-1 del Barcelona vs Getafe. (Video: DirecTV)

La llegada de los ‘9’ Sergio Agüero y Luuk de Jong obedece a que ‘extrañan’ a un hombre de área como Luis Suárez, a quien la temporada pasada dejaron ir al Atlético de Madrid. El danés Braithwaite no estuvo a la altura nunca, mientras que, salvo Pedri, Messi no encontró otro socio en el mediocampo.

La defensa también es un drama en el cuadro catalán. Lenglet no es garantía y a Piqué poco a poco se le notan los 34 años. Por eso llegaron Eric García y se espera que el uruguayo Araújo se consolide en el puesto.

Las cartas que deben aparecer en el Barza son Philiphe Coutinho y Ousmane Dembelé (lesionado en estos momentos). Dos de los jugadores más caros de la historia no han estado a la altura del cuadro culé.

Atlético reforzado

De la armada española, también se puede mencionar al Atlético de Madrid, que con la llegada de Griezmann y ya con Suárez, Ángel Correa, Joao Félix tiene un ataque de temer. Rodrigo de Paul ha reforzado el mediocampo, que ya tiene a Koke y Marcos Llorente. También se sumaron el joven Matheus Cunga, reciente ganador del oro olímpico en Tokio 2020

Con esos nombres, el ‘Cholo’ Simeone debe mejorar la producción a nivel europeo. Desde las semifinales del 2016-17, apenas han llegado a cuartos de final una vez y se han quedado en fase de grupos una vez.

Campeón de Liga con una solidez en defensa -18 partidos sin recibir goles-, el Atlético se reafirma en su estilo Simeone para intentar un nuevo golpe en Europa, como en el 2014 y 2016 que llegó hasta la final.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó este domingo después de la victoria contra el Espanyol en el RCDE Stadium que se queda con que "cinco futbolistas que entraron del banquillo cambiaron el partido". (Fuente: EFE)

MÁS EN DT