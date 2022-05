Estamos a muy pocos días de vivir lo que será la gran final de la UEFA Champions League entre los dos mejores clubes europeos: Real Madrid y Liverpool. Españoles e ingleses se verán las caras en una nueva final exactamente 5 años después de haberla protagonizado en Cardiff y que culminó con el tricampeonato de los madridistas.

El equipo merengue dirigido por Carlo Ancelotti llega como campeón de LaLiga Santander y con el antecedente de haber dejado a 3 de los grandes candidatos al título: PSG en octavos de final, Chelsea en cuartos de final y Manchester City en la semifinal, todos partidos de alto impacto que se definió en los minutos finales en el Bernabéu y con remontadas que quedarán para la historia.

Por su parte, Liverpool llega a esta final habiendo quedado segundo en la Premier League a un punto del Manchester City en una definición de infarto el pasado fin de semana y su camino en la Champions League fue: Inter de Milan en octavos de final, Benfica en cuartos de final y Villarreal en la semifinal, un camino más sencillo para los de Klopp.

¿DÓNDE VER LA FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE, REAL MADRID VS. LIVERPOOL?

Si quieres ver por TV esta final entre Real Madrid vs. Liverpool podrás hacerlo vía Movistar Plus en España, HBO Max y TNT Sports en México, ESPN para todo Latinoamérica y Fox Sports en Brasil. Además, si quieres seguir online la transmisión puedes hacerlo a través de las plataformas de streaming de Movistar Plus o Star Plus, que pasarán en directo este partidazo desde el Stade de France en París.

Real Madrid vs. Liverpool se enfrentan por la gran final de la Liga de Campeones. Conoce todos los detalles.