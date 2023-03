Vía ESPN y STAR Plus, sigue la transmisión del partido de vuelta entre Real Madrid vs. Liverpool por los octavos de final de UEFA Champions League. Los merengues parten con ventaja tras el 5-2 conseguido en Anfield, pero no se confían y saldrán con el cuchillo entre los dientes. Por su parte, los pupilos de Jurgen Klopp sueñan con una remontada histórica en el estadio Santiago Bernabéu.

VIDEO RECOMENDADO Los dirigidos por Carlo Ancelotti parten con ventaja luego de la victoria 5-2 (ida) en Anfield.