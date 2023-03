En el partido entre Manchester City vs. RB Leipzig, por la vuelta de los octavos de final de UEFA Champions League, Erling Haaland consiguió su triplete a los 45+2′ tras presionar a su rival cuando se disponían a rechazar un balón en la línea de meta.

Cabe mencionar que el delantero noruego había anotado anteriormente a los 22 (penal) y 24 minutos del partido.

GOL DE HAALAND

PREVIA DEL MANCHESTER CITY VS. LEIPZIG

Manchester City vs Leipzig se enfrentan por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El equipo de Pep Guardiola no pudo mantener su ventaja y terminó empatando 1-1 como visitante en la ida, dejando todo abierto de cara a la vuelta en Inglaterra. El compromiso de revancha de la serie se disputa este martes 14 de marzo a las 3:00 de la tarde (hora peruana). ESPN, Star Plus, Movistar Liga de Campeones, HBO Max y TNT Sports pasarán el compromiso.