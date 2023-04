Luego que se supiera la agresión de Federico Valverde a Alex Baena, post Real Madrid vs. Villarreal, la esposa del volante uruguayo, Mina Bonino utilizó sus redes sociales para referirse por única vez al tema que también la tocó, pues el español se habría referido a la posible pérdida del hijo que espera.

“¿Tengo que salir a dar yo explicaciones de cuando me dijeron que mi embarazo no podía continuar? Nos callamos casi dos meses esperando los resultados para saber si podíamos continuar o no teniendo ya cinco meses de gestación”, empezó Mina Bonino.

“El límite llega hasta el dolor de la otra persona y bastante tuve para que vengan a cuestionarme las fechas sobre la salud del hijo que espero. Y a pesar de todo, de corazón, no le deseo a nadie que tenga que pasar por una situación similar”, concluye la periodista.

Mina Bonino le responde a Baena tras golpe que le dio Fede Valverde: “Para mí es una tortura”

¿Qué pasó entre Fede Valverde y Alex Baena?

La prensa española estalló luego de la derrota del Real Madrid sobre Villarreal, pero no solo por el resultado. Según informó el medio ‘Carrusel Deportivo’, Federico Valverde abordó a Álex Baena en la zona del parking del estadio y le propinó un puñetazo. El jugador del ‘Submarino Amarillo’ habría estado distraído con su celular, camino al bus, cuando el ‘charrúa le increpó “dime ahora lo que me has dicho en el campo sobre mi hijo”, antes de agredirlo.

Asimismo, el periodista ibérico Javi Gómez señaló que Baena, durante un encuentro por la Copa del Rey, mencionó un episodio gris en la vida del ‘pajarito: “Llora ahora que tu hijo no va a nacer”.