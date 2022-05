“Benzema tiene que marcar 50 o 30 goles, y Vinícius también tiene que marcar más”. Era 3 de junio de 2021, ocho meses después de aquel polémico video en el que el francés fue captado pidiéndole a su compañero Mendy que “no juegue” con el brasileño en el entretiempo de de un partido de Champions League, y Carlo Ancelotti aprovechó su primera conferencia de prensa en su vuelta al Real Madrid para asignarle la responsabilidad del gol merengue a los dos. Hoy, su decisión tomó forma en la final ante Liverpool: gol del título de Vinícius Jr, en un certamen que cierra con Karim como goleador con 15 tantos.

Ese tenso momento, normal en el fútbol de élite, que protagonizó el ‘9′ ha quedado en el olvido, así como esos días grises para el club más ganador de la Champions. Esa temporada 2020-21 fueron eliminados por el Chelsea en semifinales. Todo ha quedado atrás. Hoy, el europeo y el brasileño se entienden a la perfección y celebran una nueva Champions League para sus colores.

“No hay palabras para describir cómo juega”, dijo Vinícius Jr. sobre Benzema tras el partido ante el City en semifinales, maravillado aún por el golazo de penal a lo Panenka que marcó. El asombro es compartido en el mundo del fútbol. El francés dijo alguna vez: “yo juego para la gente que le gusta y sabe mucho de fútbol”. Acaso una respuesta a sus detractores, pero más bien una confesión de lo que es él: un jugador de fútbol total, capaz de picar el balón en una semifinal de Champions, con el marcado abajo y el herida aún abierta de haberse convertido hace una semana en el único jugador en la historia del Madrid en fallar dos penales en un mismo partido.

Benzema, el maestro de Vinícius

Fue miembro de la BBC (el tridente junto a Bale y Cristiano Ronaldo), pero nunca tuvo el papel protagónico. No tuvo problemas en poner su calidad al servicio de ‘CR7′ para conquistar cuatro Champions. Pero hoy, Benzema no es más un actor secundario. Es el goleador de la temporada (44 tantos en 45 partidos) y Champions (15) de un Madrid que levanta la decimocuarta ‘Orejona’. Y el maestro de un Vinícius que se destapó esta temporada: 21 goles en todas las competencias, lejos de los 6 de la campaña pasada.

“No le he enseñado a jugar al fútbol. Lo que he hecho ha sido cambiarle las ideas. Antes tenía la idea de desbordar y luego ‘ya se verá’. Ahora se desmarca sabiendo si va a marcar, centrar o ir al interior. (...) Es el mismo que la pasada temporada. La única diferencia es que ahora toma las buenas decisiones. Reflexiona. Eso es lo que le he enseñado”, declaró el ‘9′ a “L’Equipe” hace algunas semanas sobre su rol de profesor de su compañero.

Si este Madrid, que camina entre errores defensivos y pensando en un futuro con Mbappé, aún sueña con la Champions es gracias a la dupla goleadora que formaron Benzema y Vinícius. De acuerdo al estadístico español “Míster Chip”, entre ambos marcaron 16 goles y dieron 6 asistencias. Es decir, participaron en 22 de los 26 goles del cuadro merengue.