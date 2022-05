Para llegar a la final de la Champions League en París, Real Madrid protagonizó jornadas inolvidables contra PSG, en octavos, Chelsea, en cuartos, y Manchester City, en semifinales. Luego de tachar a tres grandes favoritos para alzar la ‘Orejona’, en Liverpool están atentos a esos detalles que pueden hacer la diferencia. Desde ese ángulo, Jürgen Klopp emitió una opinión.

“Si analizamos los últimos diez minutos de cada partido, claro, son imbatibles”, reconoció el DT de los ‘Reds’ en una rueda de prensa. “Si el Real Madrid que jugó ante el City desde el 88′ fuera nuestro rival, entonces sería casi imposible. Pero por suerte hay otros 88 minutos”, agregó el preparador alemán.

Enseguida, Klopp profundizó en las bondades del elenco liderado por Carlo Ancelotti para encarar citas grandes. “Es un equipo lleno de experiencia. Saben exactamente cómo afrontar estos partidos y sobre todo finales. Es un equipo que en todas las situaciones saben cómo comportarse. Siempre tienen confianza, vaya como vaya el partido”, valoró.

En la misma línea, el germano sostuvo que Real Madrid “tiene velocidad por bandas, la flexibilidad de Benzema... Es un equipo capaz de hacer cualquier cosa, no solo marcar cinco goles en 10 minutos. No están aquí por magia”, sostuvo.

Eso sí, Klopp aclaró que Liverpool también posee las armas para pelear por el trofeo. “Pero nosotros tenemos que mostrarles lo que podemos hacer. Nosotros ganamos todos los partidos en el grupo de la muerte. Yo me centro en nosotros, con todo el respeto”, cerró.

La final del 2018

En Kiev, Ucrania, Real Madrid y Liverpool decidieron al ganador de la Liga de Campeones. En aquel compromiso estuvo presente Klopp. Los ‘Blancos’, de la mano de Zinedine Zidane, se quedaron con la victoria y sumaron 13 coronas europeas. Tras ello, el alemán indicó que no cree “en las vengazas”.

“Muchas cosas pasaron aquella noche. La lesión de Salah, la manera de encajar los goles... No creo en venganzas, no sé si una venganza es una buena idea, lo entiendo, pero no me gusta. Es un partido al más alto nivel y si ganamos habremos escrito una gran historia, pero no pienso en 2018 porque eso ya pasó”, sentenció.