El coronavirus ha tenido un fuerte impacto en el fútbol. Aunque se haya intentado contrarrestar el daño, las medidas tomadas no han resultado. Jugar a puertas cerradas ha sido en vano. Por ello, muchas ligas domésticas se han suspendido, así como también eventos tan importantes como la Champions League y Europa League se han visto obligados a hacerlo. Sin embargo, existen algunos rincones en el mundo donde el deporte rey sigue su curso pese a la crisis sanitaria mundial.

Europa es el nuevo epicentro del coronavirus, por ello, las grandes ligas del Viejo Continente no tenían otra opción que la de pausarse. Pero hay ligas como la Liga Premier de Rusia, Liga Premier de Ucrania, Superliga de Turquía, Primera Liga de Serbia, entre otras, donde el balón sigue rodando con normalidad o a puertas cerradas.

En Sudamérica, por su parte, ya se suspendió la primera fecha doble de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, así como también la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, a la par de muchos torneos domésticos. Solo el chileno, uruguayo, ecuatoriano, boliviano y argentino -donde varios clubes no quieren que se dispute la Copa de la Superliga- continúan sus actividades con relativa normalidad a puertas cerradas. Cabe señalar que en Venezuela recién este viernes se ha confirmado su primer caso de coronavirus.

De todos los mencionados, solo Uruguay no cuenta con ningún infectado. Y si también contamos a Surinam y Guyana Francesa, ambas están libres de la pandemia y mantienen con normalidad su liga de fútbol.

Major League Soccer Suspends Season for 30 Days pic.twitter.com/P0HEPmsnkx — Major League Soccer (@MLS) March 12, 2020

En el resto del continente americano también ha habido un impacto negativo. Entre las más importantes ligas, la Major League Soccer (MLS) ha tenido que ser suspendida. No obstante, en las demás sigue el espectáculo del balompié como en la Liga MX y en los países centroamericanos, a excepción de Panamá. Eso sí, la Liga de Campeones de la CONCACAF ha tenido que ser suspendida.

En Australia, Qatar, Israel, Nueva Zelanda, etc., el fútbol sigue su marcha. El coronavirus no los ha frenado y parecía que tampoco en África, pero este viernes la CAF anunció que se pospondrá las fechas clasificatorias para la Copa de África 2021. No obstante, en países como Argelia, Marruecos, Ghana y Nigeria no se ha anunciado alguna suspensión en sus respectivas ligas. En Egipto la suspensión sí ha sido necesaria, tras ser el país de dicho continente con más infectados por coronavirus.

Total AFCON 2021 qualifiers postponed.



More 👇 — CAF (@CAF_Online) March 13, 2020

¿CUÁNDO SE VUELVE A JUGAR EN LAS GRANDES LIGAS?

Muchos amantes del fútbol deben estar ya impacientes para que la cuarentena acabe. Vivir sin fútbol resulta muy melancólico a veces. Algunos ya lo extrañan. Pero esto no es para siempre. El deporte rey tiene fecha de retorno siempre y cuando el coronavirus ya no afecte mucho y ponga en peligro a todos. Estas son las fechas previstas para el regreso de cada liga, aunque sean totalmente modificables.

Ligas Fecha de retorno Serie A 3 de abril Premier League 4 de abril Bundesliga 2 de abril Ligue 1 Indefinido La Liga 5 de abril Liga NOS de Portugal Indefinido Eredivisie 31 de marzo Major League Soccer 11 de abril Liga 1, Torneo Apertura 31 de marzo