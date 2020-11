Conforme a los criterios de Saber más

"Solo cabe esperar un milagro». Con ese titular amaneció Chile el 25 de febrero de 1985. El motivo, aquella vez, estuvo lejos de ser una crisis política ni las secuelas de algún terremoto, era un país que miraba con escepticismo la llegada de un nuevo proceso eliminatorio (México 86). Una noche antes, en un amistoso en el Nacional de Santiago, la selección peruana había conseguido la que es su última victoria de visita ante la ‘Roja’.

La Bicolor, mundialista en ese momento luego de su participación en España 82, vivía sus épocas de alegría: solo dos años antes, había sido también semifinalista de la Copa América de 1983. Y, ese 24 de febrero de 1985, se impuso 1-2 en Santiago, con goles de Franco Navarro y José Velásquez. Hecho que significó el segundo triunfo de nuestra selección en tierras ‘sureñas’, tras el 2-4 de 1954, por la Copa Pacífico. Luego, la historia nos jugó en contra.

Para muchos, las estadísticas pueden ser frías. Pero, a fin de cuentas, son irrefutables. Y las de Perú, en este caso, nos detallan que lleva 35 años sin poder ganarle a Chile en su capital. Victoria que nos toca recordar con nostalgia cada que visitamos dicha ciudad, pese a que fue solo por un amistoso y a que, meses después, el destino le daría a la ‘Roja’ la oportunidad de cobrar venganza.

Por eso, más allá del resultado y los números, conoceremos algunas historias que dejó dicha victoria. Porque, ese día, Perú, además de ganar, causó un golpe en Chile en todas sus líneas: ruptura con los hinchas, acusaciones entre jugadores y la nula fe de poder ir al Mundial.

-El hincha no perdona-

Los enfrentamientos entre Perú y Chile siempre vienen abarrotados de carga emocional e hinchadas al borde de la ebullición, debido a una rivalidad ancestral, catalogada como el ‘Clásico del Pacífico’. Se vivió en los últimos años, con pintas en camerinos e insultos de aficionados, jugadores y prensa. Lo atravesó Perú en el proceso eliminatorio de Francia 1998, con vergonzosos ataques al plantel nacional. Y pasó también en 1985.

Aquella noche, según contó Moisés Barack, entrenador de la selección peruana por ese entonces, a los hinchas chilenos les gustó poco o nada la derrota, y la delegación nacional tuvo que esperar más de la cuenta para retirarse del estadio Nacional de Santiago.

«Yo sabía que hay una animadversión de la gente de Chile contra nosotros. No de ahora. Lo digo, ya que en el año 1985 fuimos a jugar un partido en Santiago con la selección chileno. El duelo acabó a las nueve, pero no pudimos salir hasta las doce. Hay una cólera (contra los peruanos)», reveló el ex entrenador en “Exitosa”.

-De espaldas a su equipo-

Los jugadores peruanos no fueron los únicos que la pasaron mal en Chile. Según declaraciones de los mismos protagonistas, la hinchada ‘sureña’ pifió durante todo el partido a su equipo y le lanzó constantes insultos. Cabe resaltar que, antes de dicho encuentro, la ‘Roja’ venía de empatar también en casa contra Colombia, y su rendimiento había sido negativo.

El enojo fue tanto que los aficionados habrían aplaudido a Perú en son de protesta. «Nada consiguen con impacientarse en este momento, porque solo logran perturbar el trabajo de Pedro Morales (DT de Chile) y sus dirigidos. Nosotros agradecemos los aplausos recibidos, pero nos dolió como propios los silbidos hacia el equipo chileno. Sí es cierto que jugaron mal, pero en el fútbol hay que tener la cabeza siempre fría y saber mantener la calma», señaló Moisés Barack tras el partido.

Luego, fue el mismo Pedro Morales quien lamentó lo sucedido con la hinchada. «Yo estoy consciente de que no hicimos un buen partido, pero es el único público del mundo que pifia a su equipo en vez de apoyarlo. Eso desanima mucho al jugador», afirmó el entrenador.

Algunos futbolistas también dieron fe de ello, como Patricio Yáñez: «Lo que sí me sorprendió y me molestó muchísimo fue la actuación del público, que no nos apoyó en ningún momento y solo se dedicó a pifiarnos. Lo encuentro increíble por más que no nos hayan salido las cosas».

-¿Chile contra Chile?-

Queda claro que el momento de Chile no era el mejor. El equipo tuvo dos amistoso con rendimientos muy por debajo de lo espera y, a poco de iniciar las Eliminatorias en Quito ante Ecuador, la molestia y preocupación se trasladó a la interna. Según declaraciones de los mismos jugadores, no había una confianza plena. Esto llevó a acusaciones y comentarios entre los mismos seleccionados.

Por ejemplo, Jorge Aravena, histórico volante de Chile, respondió así a la prensa cuando le pidieron una explicación por su cambio durante el choque (lo sacaron para que ingrese Miguel Ángel Neira): «Mi salida del equipo se debió a disposiciones técnicas, el entrenador es quien manda en el grupo». Pero, luego, le pidieron una autocrítica más profunda, y contestó: «Lo único que puedo decir es que a Jorge Aravena no le gusta que lo saquen del equipo. ¡No le gusta!».

Asimismo, Oswaldo ‘Arica’ Hurtado aseguró que no había un «juego en bloque» en el equipo y que, pese a los intentos, faltaba más unión. «Desgraciadamente nos falta más juego de equipo. Me siento un poco aislado y así me es difícil pivotear», agregó el exdelantero.

Selección peruana realizó el reconocimiento de cancha en el Estadio Nacional de Santiago

Por otro lado, el diario “Deporte Total” de Chile accedió a conversaciones dentro del camerino tras la derrota con Perú, donde los jugadores fueron duros unos contra otros. «Futbolísticamente, estamos muy mal, pero esto no puede ser un misterio para nadie. ¿Qué más nos pueden pedir con menos de dos meses de preparación?», fue el comentario de Jorge Aravena.

Mientras que Patricio Mardones culpó a la volante como la zona donde más sufrían en el campo de juego. «En el mediocampo es donde más sentimos esa falta de trabajo. No nos comprendemos para nada y por eso los rivales nos superan con facilidad», fue el aporte del volante.

-“No juegan a nada”-

Los comentarios de los periodistas peruanos luego de este partido también hicieron eco en Chile. A los medios, en especial, no les cayó para nadie bien el de Humberto Martínez Morosini, quien puso énfasis en el nivel mostrado por el equipo y lo catalogó como «el peor que había visto en su carrera». “Deporte Total” de Chile comentó, sobre la opinión de nuestro compatriota: «El lapidario juicio de un periodista peruano».

En dicha opinión, además, el periodista afirmaba que Chile no iba a poder clasificar a México 86, ya que se encontraba en un grupo complicado con Uruguay y Ecuador, lo que no cayó bien en el vecino país. «Su juicio, luego del partido, tiene la gran importancia del que sabe lo que está diciendo», dijo también el Deporte Total sobre Martínez Morosini.

¿Cuál fue esta opinión? Pues, la siguiente: «Esta es la peor selección chilena que he visto en toda mi carrera. No juega absolutamente a nada y da ventajas en todos los sectores de la cancha. Y depende en ofensiva exclusivamente del aporte de Patricio Yáñez. Creo, sinceramente, que no tienen ninguna posibilidad de aspirar a la clasificación a México 86».

Hinchas peruanos realizan banderazo en Santiago previo al Perú vs Chile

-El ‘Ciego’ la vio clara-

Juan Carlos Oblitas tiene una historia larga y emotiva con Chile. El partido donde dirigió a Perú en el proceso a Francia 98 fue tal vez uno de los puntos más álgidos de dicho romance, ya que marcó un antes y un después en la pelea por ir al Mundial. Sin embargo, en 1985, también tuvo un momento importante que sucedió luego de la victoria de la selección.

Sucede que, luego del partido, al ‘Ciego’ le consultaron su opinión por el equipo chileno y sobre sus posibilidades de ir a México 86. Sin embargo, el peruano dio una declaración que dejó mal al actual plantel, y hasta afirmó que Chile era uno de los países con menos progreso en el fútbol. «Juan Carlos Oblitas hizo comparaciones que nos lastimaron en la añoranza», señaló Deporte Total sobre lo que mencionó el hoy director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol.

«Bueno, enfrenté a grandes equipos chilenos, como aquel del 73, con ‘Chamaco’ Valdés, Ahumada y Caszely. Ese era un equipazo, y obviamente muy superior a este actual (al que le ganaron). En ese aspecto, Chile es el país que menos ha progresado futbolísticamente en los últimos años», aseguró.

Al día siguiente de la derrota, la prensa chilena amaneció en un ambiente de pesimismo. Con frases amargas, como «Perú nos dejó más abajo del nivel del mar», lamentaban la clara superioridad de la bicolor en el estadio Nacional, recinto que consideran histórico y sagrado, y las opciones nulas de ir al Mundial. Algo que, finalmente, no consiguieron.

Hoy lo historia vuelve a juntar a ambas selecciones en Santiago. Pero, esta vez, Perú arribó con más peso en el avión. Llevó la carga de darle una alegría a un país que vive días convulsos y de protestas, y ese equipaje puede ser el sismo que le dé un nuevo remezón de magnitud a Chile. El epicentro: la ciudad de Santiago.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Perú: los jugadores de la selección peruana y sus mensajes ante crisis política | VIDEO