Desde Santiago, Claudio Borghi analiza el encuentro que protagonizarán Perú y Chile por la tercera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. El ex técnico de la ‘Roja’ (2011-2012) conoce a detalle todos los puntos de la selección peruana y se anima a darle el favoritismo en esta nueva edición del tradicional partido debido a las bajas que sufre el equipo chileno. Asimismo, el campeón del mundo con Argentina en México 1986 afirma que Gianluca Lapadula es un futbolista de más choque, pero que puede generar peligro a cualquier defensa rival. Finalmente, se desencanta por Paolo Guerrero y en sí, por la historia del fútbol peruano.

-¿Qué expectativas le generan esta nueva edición del Clásico del Pacífico?

Chile viene un poquito limitado, le falta algunos jugadores. Está con inconvenientes técnicos para formar el equipo. En Perú, sabemos que no estará Jefferson Farfán ni Paolo Guerrero, pero a pesar de ello la selección peruana viene un poco mejor parada que la chilena. Yo lo veo así.

-Perú está intentado mantener su buen juego sin Guerrero y ahora lo hará sin Farfán…

Paolo Guerrero es un delantero de lujo, a la edad que tiene sigue siendo importante para Perú. A mí me encanta, es un futbolista que puede jugar con dos o tres centrales sin inconvenientes, brindándole espacio y tiempo a los volantes para que lleguen al área. Es una pérdida muy grande para Ricardo Gareca porque no hay otro jugador con las mismas características, pero no solo en el Perú, no hay en muchos países de América jugadores como él. Recuerdo que Farfán tomó su lugar ante Brasil, pero ahora se ha operado y espero que se recupere pronto. No son bajas solamente por lo buenos que son, sino también por la experiencia que brindan al equipo. Ahora, no sé si el reemplazante será el ítalo-peruano, Lapadula.

-¿Qué saben de Gianluca Lapadula en Chile?

Ante de todo, él tiene todo el derecho de jugar por Perú. Su mamá es peruana y tiene la facultad para recibir la nacionalidad por ley y bueno vamos a ver cómo se siente porque es un futbolista que no conoce el fútbol sudamericano. Todos sabemos que es bastante diferente al europeo y vamos a ver cómo se integra a una selección que juega bien. El rápido análisis que he realizado me arroja a un futbolista de más choque, de mayor fuerza que de jugar bien, pero quizás si André Carrillo, Christian Cueva, Miguel Trauco o Yoshimar Yotún lo habilitan en el área, puede hacer mucho daño a Chile. Nosotros estamos en la misma situación que ustedes, tenemos dudas porque aún no lo vemos en un partido oficial.

-Entonces, usted cree que posee las características del típico fútbol italiano, de la agresividad…

Italia tiene la característica de que algunos equipos juegan bien al fútbol, con un estilo diferente al que acostumbra a jugar su selección. Ahora, otros clubes juegan a lo que pueden en la Serie A y algunos a salvarse del descenso. No hay una igualdad de niveles como en Inglaterra o como recién se está observando en España. Entonces, una vez más, creo que Gianluca Lapadula es más un futbolista luchador que un habilidoso . Sin embargo, con esa particularidad puede dañar a cualquier defensa.

-¿Cuándo habla de lo limitado que llega la ‘Roja’ se refiere a las bajas de Gary Medel y Charles Aránguiz?

Son jugadores que aquí se les conoce como la ‘Generación Dorada’, ellos integran ese grupo que obtuvo importantes títulos, pero no están aptos para jugar por lesiones. En realidad, defensivamente el entrenador ha tenido problemas para formar el equipo. Otro futbolista del que no se está nombrando mucho en Perú es Eduardo Vargas, que no está más por una cuestión técnica que por molestias, pero una vez más, desconocemos cómo se va a parar Chile contra Perú. Hay mucha incertidumbre.

-Y hablando de incertidumbre, eso fue lo que sintieron con Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Erick Pulgar…

Sí, pero bueno por cuestiones sanitarias en Italia se decía que no podían viajar. Finalmente, Vidal y Sánchez llegaron en días diferentes, pero lo hicieron. Pulgar tuvo algunas complicaciones de más, pero ya está con la selección. Todo esto ya no es una cuestión técnica, sino de la pandemia que estamos viviendo y de la incertidumbre que hay en cada viaje. Ahora, el señor Reinaldo Rueda ya tiene todo lo que habría pretendido citar a su disposición y solo esperamos la formación definitiva del equipo.

-Frente a ese panorama, ¿está a favor de que se haya iniciado las Eliminatorias?

Acá el verdadero inconveniente es la barrera sanitaria que tiene cada país. Por ejemplo, aquí hay algunos equipos de la Segunda División de Chile que no tienen contagiados, pero sí algunos integrantes de la plantilla están aislados por precaución. Es un riesgo que corre todo el universo del fútbol. Yo no sé, las autoridades deben manejar información que uno no tiene y por ello han decidido que se juegue. Creo que se debió analizar mejor en octubre el inicio de las Eliminatorias. Ahora, ya es tarde porque ya todo está preparado.

-¿Cómo observas el proceso de Reinaldo Rueda en Chile?

Ha tenido algunos inconvenientes en estos casi dos años y ocho meses que lleva en el cargo. Comenzó con una buena preparación en cuanto a partidos amistosos, que le otorgaron un perfil de todos los jugadores fundamentalmente del medio local. Hizo bastante partidos, sacó conclusiones, tuvo la Copa América de Brasil 2019, que creemos que fue bastante bueno (semifinalista). Sin embargo, después empezaron las dificultades no solo de la pandemia, sino también de un estallido social que hubo aquí en Chile y que eso obligó a suspender algunos partidos internacionales y del campeonato local. Entonces, ahí se vio medio complejo su desempeño y ahora recién está retomando tras la cuarentena. Creo que en paralelo a otros entrenadores, Rueda tiene complicaciones más grandes porque los otros poseen un rodaje que Chile no tenía o no tiene hasta el día de hoy.

-¿Perú tiene ese rodaje del que usted habla al mando de Ricardo Gareca?

Por supuesto y es una ventaja porque evidentemente no solamente ha tenido buenos resultados, sino también ha tenido constantes cambios en diversos puntos del equipo. Recuerdo que Ricardo Gareca tuvo algunos problemas internos durante el inicio de su proceso y después lo corrigió, lo pudo cambiar. Hace mucho tiempo que no escucho de indisciplinas en la selección peruana y eso habla muy bien de los jugadores, del entrenador y de un convencimiento en hacer más profesional su trabajo para así conseguir mejores resultados.

-¿Cree que la volante peruana es la mejor zona del equipo de Gareca?

Tiene jugadores interesantes, en especial Yoshimar Yotún. Es muy bueno, pero en realidad a todos esos jugadores que gozan de un buen fútbol los he sufrido. Ahora, yo no sé si el ‘Flaco’ Gareca va a poblar el medio y le va a dar posibilidad a todos de desprenderse y llegar como opción de ataque, solo sé que tiene armas para hacerlo. Históricamente, Perú siempre ha deleitado con su buen fútbol. Yo me acuerdo mucho de 1970, 1974 y 1978. Uno de mis ídolos era Teófilo Cubillas. Lo que le faltó fue ganar más títulos, además de la Copa América de 1975. La selección peruana siempre tuvo buen fútbol. No me acuerdo de un equipo de ustedes que solo corriera y pegara patadas. No existe. Entonces, la continuidad de buenos futbolistas la siguen teniendo y quizás ahora con Ricardo han tenido una estabilidad de ideas, de entrenador. No sé si Luis Advíncula todavía está con esa fuerza de pasar 20 veces por tiempo y si es así, pues es un gran lateral. Miguel Trauco es un poquito más lento, pero es excelente lateral. Yo creo que todavía tienen fútbol para estar tranquilos, para respirar.

¿Se animaría a lanzar un resultado para este viernes 13?

Perú nunca ganó en Chile. En la época que yo fui entrenador gané (4-2 en octubre del 2011 por las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014), pero me mataron con su juego y Perú tuvo grandes posibilidades de ganar el partido. Entonces, hay que esperar a ver cómo están los equipos, más que aventurarse a decir quién va a ganar, porque es una aventura. Repito, siento que la selección chilena presenta más problemas que la peruana, a pesar de las bajas de la ‘Foquita’ Farfán y de Guerrero. Así que va a ser una tarea dura para la ‘Roja’. Una gran prueba.

El otro partido de Perú es con Argentina, ¿Qué le ha dejado en las últimas dos fechas el equipo Lionel Scaloni?

Está buscando un recambio generacional, de darle mayor juventud a una selección que estaba con una avanzada edad y que no podía conseguir títulos. Pero si observan la lista de convocados de Scaloni da hasta un poco de envidia porque deja afuera a futbolistas que en otra selección sudamericana serían titulares. Junto a Brasil, Argentina se pueden dar el lujo de poseer una amplía cantidad de jugadores convocables. Ahora vamos a ver ahora cómo juega con Paraguay, este jueves en Buenos Aires. Debe conseguir otro triunfo como lo hizo en Bolivia, donde la altura siempre le cuesta. Contra Ecuador también ganó, pero no se dejó una buena impresión. Creo que Perú debe analizar a la selección argentina tras el partido con Paraguay. Ahí recién se podrá sacar conclusiones.

