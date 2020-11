Conforme a los criterios de Saber más

“Para el hincha fanático, el placer no está en la victoria del propio equipo, sino en la derrota del otro”, apuntó el uruguayo Eduardo Galeano en su libro ‘El fútbol a sol y sombra’. Tenía razón. Por ese y otros factores más, el llamado ‘Clásico del Pacífico’ es, para peruanos y chilenos, algo más que un partido de fútbol. Afrontarlo es una cuestión de dignidad. Ganarlo es motivo de orgullo desmedido. Para jugadores e hinchas.

Cuatro exfutbolistas peruanos tienen en su foja un récord envidiable: nunca perdieron ante Chile. Miguel Miranda y los míticos campeones sudamericanos Julio Meléndez, Eleazar Soria y Percy Rojas se despidieron de las canchas sin saber lo que es una derrota ante el rival de siempre.

-El especialista-

Ya está acostumbrado. Miguel Miranda sabe que en la antesala de los partidos ante Chile, los periodistas deportivos suelen llamarlo. Pero se sorprende cuando le comentamos que, al igual que él, otros tres exfutbolistas peruanos tampoco perdieron ante los sureños. “¿Quiénes son los otros tres?”, pregunta de inmediato.

“Yo tengo cuatro triunfos y medio, por si acaso…. Porque jugué un clásico máster, donde le tapé un penal a (Iván) Zamorano”, bromea el exportero que solía agigantarse en este tipo de partidos.

"Me salía un carácter extraño cuando enfrentaba a Chile. No sé cómo explicarlo, pero me sentía muy fuerte cuando tenía al frente esa camiseta roja. Nunca faltaban los roces y cruces de palabra. Una vez, Zamorano me pisó, y cuando le reclamé recordándole a todas sus ‘generaciones’, me dijo “perdón, no te vi, pooo”. Yo le respondí “Hazte ver la vista: cómo no me vas a ver si mido 1.90”. Así se jugaban los clásicos. Por suerte, siempre les gané", recuerda con orgullo.

“Todos los triunfos fueron hermosos. Pero mi mejor partido lo ofrecí en 1993. Creo que tuve ocho atajadas y hasta le tapé un penal a Sierra. Y con esa victoria, Perú eliminó a Chile y quedó primero e invicto en el llamado ‘Grupo de la muerte’ de la Copa América de Ecuador, donde también estaban Brasil y Paraguay. Y en mi último partido ganamos 3-1, pero fácil pudimos meterle seis goles, como ocurrió en el baile de 1995”, nos dijo el exportero de Cristal, Sipesa, Universitario, Municipal y Shenyang de China, entre otros.

“Confío en que la selección ganará en Santiago. El equipo de (Ricardo) Gareca está jugando muy bien, y creo que (Gianluca) Lapadula será un gran aporte. Es importante contar con un buen arquero y (Pedro) Gallese es garantía. Yo quiero los seis puntos en esta fecha doble, pero creo que sumar cuatro no estaría mal”, puntualizó ‘Miguelón’.

HISTORIAL

Cuenca, 1993 Perú 1 – Chile 0 Copa América

Lima, 1995 Perú 6 – Chile 0 Amistoso

Lima, 1996 Perú 2 – Chile 1 Eliminatorias

Lima, 2001 Perú 3 – Chile 1 Eliminatorias

Miguel Miranda fue figura en el 'Clásico del Pacífico' de la Copa América 1993. (Foto: Archivo GEC).

-Con mucha clase-

Desde Nueva Jersey, el elegante exzaguero Julio Meléndez atiende a nuestra llamada. Y se asombra cuando le decimos que, en su ilustre carrera llena de títulos y homenajes, también integra el selecto grupo de cracks que nunca perdieron ante Chile.

“Vaya, es una satisfacción saberlo. Claro, recuerdo la intensidad de esos partidos, que como todo clásico están cargados de tensión. Es un orgullo, te repito. Aunque jugar al lado de un extraordinario jugador como Héctor Chumpitaz siempre era una ventaja”, nos dice con humildad don Julio, ídolo de una de las hinchadas más exigentes del mundo, la de Boca Juniors.

“Tuve el honor de ser capitán en las Eliminatorias para 1978, gracias a la nobleza de ‘Chumpi’, quien me cedió el brazalete. Teníamos excelentes jugadores. Por aquellos años, el fútbol peruano era muy superior al chileno y los resultados así lo demuestran”, agregó con emoción.

“Yo espero que los muchachos ganen en Santiago. Somos mejores. Lo que me apena es la severidad de la sanción a Carlos Zambrano: ¡tres fechas! Es evidente de que los dirigentes de la FPF no tienen ningún peso como para permitir tal castigo. Zambrano es un buen jugador y ojalá pueda triunfar en Boca”, puntualizó el legendario ‘Negro el 2’.

HISTORIAL

Santiago, 1975 Chile 1 – Perú 1 Copa América

Lima, 1975 Perú 3 – Chile 1 Copa América

Santiago, 1977 Chile 1 – Perú 1 Eliminatorias

Lima, 1977 Perú 2 – Chile 0 Eliminatorias

Julio Meléndez fue fundamental en la clasificación al Mundial Argentina 78. (Foto: Archivo Histórico GEC).

-Ganó su ‘guerra’-

Eleazar Soria peleó en la ‘Guerra del Pacífico’ en calidad de teniente del Ejército Peruano. Y casi diez décadas después, su nieto enfrentó a Chile -en un rectángulo verde- y siempre salió victorioso.

“Mi abuelo Agustín Eleazar Soria Pérez y Palma ofrendó su vida en defensa de la patria en la guerra que empezó en 1879. Yo crecí con esa imagen del héroe que teníamos en la familia. Por eso, para mí era especial jugar ante Chile”, nos cuenta Eleazar Soria Ibarra, lateral derecho de la bicolor de los años 70.

“Con insultos, tales como ‘gallinas’ y cosas peores, nos recibían en el Estadio Nacional de Santiago. Para mí, era una motivación y me crecía. Dos veces jugué en Chile, y en ambas empatamos 1-1. Y en Lima, en 1975, ganamos 3-1, pero pudimos golear. Yo participé en la jugada del tercer gol (que anotó Teófilo Cubillas), con un centro de izquierda. Ganarle a Chile es algo especial”, señaló el defensor que ganó seis títulos nacionales y jugó en Independiente de Argentina.

“'El precio de la grandeza es la responsabilidad', dijo Sir Winston Churchill. Ponerse la camiseta de Perú y defenderla implica eso. Yo confío que nuestros jugadores harán un gran partido en Chile. El triunfo es posible”, concluyó Soria, de 72 años, quien además es abogado y pastor evangélico.

HISTORIAL

Santiago, 1975 Chile 1 – Perú 1 Copa América

Lima, 1975 Perú 3 – Chile 1 Copa América

Santiago, 1977 Chile 1 – Perú 1 Eliminatorias

Eleazar Soria también vivió horas felices en las diferentes versiones del 'Clásico del Pacífico'. (Foto: Archivo Histórico GEC).

-Terror del sur-

Percy Rojas nunca tuvo ‘piedad’ con la ‘Roja’. Frente a los sureños solía ofrecer sus mejores partidos y además supo anotarles goles decisivos. Tiene el récord de cinco partidos invicto ante Chile. El histórico ‘Trucha’ hoy se encuentra delicado de salud, tras ser sometido a una intervención quirúrgica de by pass al corazón. El Perú espera que se recupere. De hecho, el veloz exdelantero solía recordar detalles de sus duelos ante los chilenos. El año pasado, por ejemplo, ofreció una entrevista al diario Trome, donde contó varias anécdotas.

“Jugar en Santiago era difícil. En 1975, tuvimos que ir a almorzar a la embajada de Perú, porque los hinchas fueron al hotel donde nos alojábamos para hacer bulla. Y en la previa del partido, mientras nos cambiábamos, nos apagaron la luz. Había que luchar contra muchas cosas”, detalló.

Los viejos hinchas lo recuerdan: era un delantero delgado y movedizo -por eso le decían ‘Trucha’-, pero era fuerte y sabía chocar con los defensas. Y si eran chilenos, mejor. El exgoleador de la ‘U’, Cristal, Independiente y Seresién de Bélgica le anotó dos veces a la ‘Roja’, ambas en 1975. Decretó el 1-1 en Santiago y abrió el camino del triunfo en Matute.

“En la revancha ganamos 3-1. El primero lo hice de ‘tijera’, en el segundo le di un pase a (Juan Carlos) Oblitas para que haga un golazo de ‘chalaca’ y en el último forcé una pelota con el arquero y el rebote lo agarró Cubillas. En el segundo tiempo, el profesor Marcos Calderón pidió que nos ‘aguantemos’. Pudimos hacerle la más grande goleada de la historia”, puntualizó. Crack eterno.

HISTORIAL

Santiago, 1975 Chile 1 – Perú 1 Copa América

Lima, 1975 Perú 3 – Chile 1 Copa América

Santiago, 1977 Chile 1 – Perú 1 Eliminatorias

Lima, 1977 Perú 2 – Chile 0 Eliminatorias

Santiago, 1979 Chile 0 – Perú 0 Copa América

Percy Rojas vivió momentos estelares con la selección nacional sobre todo en la Copa América 1975. (Foto: Archivo Histórico GEC).

