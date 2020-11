Diego Maradona continúa su recuperación tras la operación a la que fue sometido por un hematoma subdural hace una semana. Leopoldo Luque, médico de cabecera del ‘Pelusa’ dio detalles sobre su día a día y aseguró que el excampeón mundial con la Selección de Argentina en el Mundial México 86 mantiene su postura de ser dado de alta, pero no de manera agresiva.





Cabe recordar que durante el postoperatorio, Maradona manifestó su deseo de salir de la clínica donde fue intervenido quirúrgicamente de manera agresiva. Los médicos consideran que fue una reacción producto de una abstinencia.

“Se interpretó como un cuadro de abstinencia, con síntomas de sudoración, taquicardia, euforia. Hoy Diego pregunta: ¿qué hago acá (en el hospital) si ya me siento bien?, pero no es el Diego violento. Se está barajando el alta”, admitió Luque a la radio argentina ‘La Red’.

El galeno señaló que en los próximos días Maradona se retirará de la clínica y se trasladará a una casa con “todos los cuidados que necesita” en la localidad bonaerense de Nordelta. “Es algo que todavía estamos discutiendo con la familia, todo va en una línea como de una casa con los cuidados que él necesita. Está prácticamente resuelto pero no quiero confirmarlo todavía”.

No a las drogas

En otro momento de la entrevista, Luque aclaró que la abstinencia de Maradona es al alcohol y no a las drogas. “Gracias a Dios, drogas no. Era tomar una copa y hacerle mal, por sus antecedentes. Pero esa copa, él la necesitaba. No es un gran consumidor. Pero es todo un cuadro por los varios fármacos que toma, varios de ellos para poder conciliar el sueño”, detalló.

Tras la delicada operación al ‘Pelusa’, los hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata, club donde es técnico, Luque comentó: “Pienso que ahí hay que discutir muchas variables y nadie tendrá la razón absoluta. Si me preguntan a mí, a nadie hay que quitarle su trabajo. Y más si lo apasiona, si le da vida, rutina. Muchas personas pueden opinar diferente. Diego, donde menos sufre de presiones, es en una cancha”.

