Reinaldo Rueda asumió la dirección técnica de Chile en el 2018 y dos años después de su llegada a la ‘Roja’ su continuidad estaría en riesgo. Los partidos contra Perú y Venezuela serán decisivos para el estratega colombiano pues necesita resultados positivos que le permitan acortar la ventaja sacada en la primera fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 por sus rivales.

A pesar que Rueda cuenta con el respaldo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), la ‘Roja’ deberá sacar cuatro puntos como mínimo en los choques contra Perú y Venezuela, según reveló el diario 'El Mercurio. “Reinaldo tiene el respaldo (...), pero sabemos que si en esta doble fecha se suma solo uno o dos puntos, la presión del medio por los resultados, tras cuatro jornadas, se instalará sobre nosotros y también sobre el técnico”.

La información también señala que “tener dos o tres puntos después de cuatro fechas no está en los planes de nadie y si se da ese escenario, el entrenador quedará en entredicho y en mal pie para continuar”.

¿Le bajan el dedo?

El medio citado también apunta que en la interna de la ANFP se barajaría la posibilidad de encontrar un reemplazo de Rueda de no sumar puntos en esta fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022. La idea sería encontrar un sustituto en la brevedad posible, pues no habrá nueva fecha eliminatoria hasta marzo del próximo año. “Estos resultados son clave para todos. Hay que pensar que luego no se juega hasta marzo”, habrían revelado desde la ANFP al mismo medio.

Reinaldo Rueda no sabe lo que es ganarle a Ricardo Gareca, pues en las dos oportunidades que Chile y Perú se han enfrentado el ‘Tigre’ salió victorioso. En ambos encuentros, semifinal de la Copa de América de Brasil y un amistoso, la Blanquirroja goleó 3-0. Este viernes, el colombiano y argentino tendrán su tercer examen en las Eliminatorias Qatar 2022 y ambos necesitan sumar de a tres.

