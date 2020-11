Conforme a los criterios de Saber más

Para Jean Pierre Rhyner afuera es el caótico 2020; dentro de la Videna de San Luis -en cambio- se parece mucho al 2014, la primera vez que se puso la camiseta de la selección peruana. Luis Abram es el titular con el que peleará el puesto, Pedro Aquino sigue siendo el volante cazador y Sergio Peña destaca por su buen juego con el balón. En unos días, volverá a encontrarse con estos compañeros con los que pudo coincidir en el Sudamericano Sub 20 del año 2015 en Uruguay. El combinado estuvo al mando de Víctor Rivera y en el año previo disputó un total de 20 partidos amistosos, donde en dos de ellos jugó el suizo-peruano.

Para quienes siguieron de cerca la historia del central zurdo nacido en Suiza con madre peruana (Marlene Pebe), verlo entrar a la concentración de la Blanquirroja es reconocer que ha dado el primer gran paso para su sueño logrado. Pocos casos como él para entender que allá, lejos de nuestras fronteras, hay un pedacito de Perú en cada corazón del hijo de un compatriota que sigue, añora, alienta y consigue ser convocado al equipo patrio.

Seis años después de quedar fuera del Sub 20, Rhyner comenzará a cobrar revancha en la bicolor para ganarse un sitio en las próximas convocatorias y para demostrar que su llamado no será un anécdota en los registros del fútbol peruano. Nunca más justo para escribir que el suizo ha llegado para dar la hora.

Llegada de los seleccionados André Carrillo, Renato Tapia y Jean Pierre Rhyner al hotel Miraflores Park. | Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec

Primera escala

A días de viajar al Sudamericano Sub 20 en Uruguay, el comando técnico de Víctor Rivera recibió la noticia más dura desde el extranjero. Renato Tapia no recibía el permiso del Twente FC y, por lo tanto, no podría integrarse al seleccionado. Era el último jugador por confirmar en la lista del ‘Chino’.

Deporte Total de El Comercio buscó al técnico en la Videna para realizar algunas consultas sobre su convocatoria final, la que no consideró a Rhyner. “¿Creció el universo de jugadores convocables?”, fue la consulta. “Hemos probado a más de 100 jugadores, que por condiciones propias tuvieron su oportunidad en algún momento”, respondió el entrenador.

Con 18 años, el entonces defensor del Grasshopper de Suiza cruzó de los Alpes a los Andes para probarse en la selección del ‘Chino’ en octubre del 2014. Tras días de entrenamiento, el plantel voló a Colombia para jugar la Liga del Atlántico, un torneo amistoso entre la selección local, Perú, Venezuela y Honduras.

Jean Pierre disputó dos amistosos con la selección peruana Sub 20 en el 2014. El equipo era dirigido por Víctor Rivera. (Foto: Prensa FPF)

Rhyner jugó los dos encuentros de titular y compartió la zaga central con Aldair Ramos. Fueron victoria por penales ante los llaneros, y caída en la final contra los cafeteros. Para este microciclo de la sub 20 no fueron considerados Abram y Aquino, quienes jugaban en Cristal, ni Peña, quien ya militaba en el Granada B de España. La actualidad de los tres mencionados está en las Eliminatorias con Perú junto a Rhyner. “Jugó de defensa central por el lado izquierdo en los 90 minutos. Lo hizo bastante bien. Cada jugador tiene que aprovechar las condiciones y así ver quienes tienen el carácter por defender la ‘Blanquirroja’”, declaró el ‘Chino’ a Movistar Deportes sobre el suizo-peruano tras dirigirlo en el torneo.

¿Por qué no fue considerado Jean Pierre en la lista final del Sudamericano? El equipo de trabajo de Rivera había seguido a Rhyner por muchos meses, por eso fue convocado. Sin embargo, la decisión final partió por una gran premisa: el futbolista solo participaba en la Sub 19 de Grasshopper. En cambio, Luis Abram y Andy Reátegui, los que se quedaron con el puesto en el Sudamericano, sumaban minutos en Primera División tanto en Cristal como en Universitario, respectivamente.

Segunda escala

El no ser tomado en cuenta por Perú hizo que en Suiza se volvieran a fijar en Rhyner, quien terminó jugando por la Sub 21 en el Torneo Europeo del 2019. Estos partidos disputados le costaron un papeleo de meses, entre idas y vueltas, en la FIFA para renunciar a la federación suiza y ser convocable por Gareca.

La noticia le llegó a Rhyner a mediados de este año, casi a la par de conseguir el ascenso con el Cádiz a LaLiga Santander. Ya podía ser tomado en cuenta por el ‘Tigre’ en la fecha eliminatoria pasada, sin embargo, estaba recién acoplándose a su nuevo club: FC Cartagena.

Fue el equipo español el que malinterpretó la carta de reserva enviada por la FPF por Rhyner y supuso una convocatoria. Semanas más tarde recién se pudo confirmar el llamado a la selección peruana. La tarea, en tanto, no es sencilla para el zaguero central.

Jean Pierre Rhyner fue cedido a préstamo desde Cádiz a FC Cartagena. (Foto: FC Cartagena)

Considerando que Luis Abram es el titular fijo, Rhyner deberá pelear quedarse entre los suplentes por encima de Anderson Santamaría y Alexander Callens. En el caso de Santamaría, el futbolista es un comodín para Gareca, ya que también puede jugar de zaguero por derecha, donde Araujo podría ser el titular y Ramos quiere ser suplente.

El arribo de Rhyner a la bicolor es la mejor muestra de que el universo de jugadores convocables es mucho mayor para el ‘Tigre’. Ahora, saben todos, no bastará con ser llamado sino demostrar ser útil para saltar a la cancha.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Golazo de 'Chapito' Montes en el Toluca vs. León por la Liga MX | Video: TUDN