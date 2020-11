Este domingo 1 de noviembre del 2020 continuará la acción en el fútbol mundial. La pelota seguirá rodando en las principales ligas del planeta con duelos muy atractivos como el Manchester City vs. Liverpool por la Premier League, Real Madrid vs. Valencia por LaLiga Santander y Juventus vs. Lazio por la Serie A. Revisa la programación completa de TV, calendario y horarios de los mejores encuentros.

¿Cómo y dónde ver los partidos de fútbol de hoy?

Premier League

West Bromwich Albion vs Tottenham Hotspur | 7:00 a.m. por ESPN 3

Leicester City vs Wolverhampton Wanderers | 9:00 a.m. por ESPN Play

Manchester City vs Liverpool | 11:30 a.m. por ESPN 2

Arsenal vs Aston Villa | 2:15 p.m. por ESPN Play

Serie A

Lazio vs Juventus | 6:30 a.m. vía ESPN 2

Atalanta vs Inter de Milán | 9:00 a.m. vía ESPN 2

Genoa vs Roma | 9:00 a.m. vía ESPN Play

Torino vs Crotone | 9:00 p.m. vía ESPN Play

Bologna vs Napoli | 12:00 p.m. vía ESPN

Milan vs Hellas Verona | 2:45 p.m. vía ESPN

LaLiga

Getafe vs Villarreal | 8:00 a.m. por DirecTV Sports

Real Sociedad vs Granada | 10:15 a.m. por Fox Sports

Levante vs Deportivo Alavés | 12:30 p.m. por Fox Sports

Real Valladolid vs Athletic Club | 12:30 p.m. por DirecTV Sports

Valencia vs Real Madrid | 3:00 p.m. por ESPN

Bundesliga

Wolfsburg vs Hoffenheim | 9:30 a.m. por OneFootball App

Bayer Leverkusen vs Borussia M’gladbach | 12:00 p.m. por Claro Sports

Ligue 1

Brest vs Lille | 7:00 a.m. vía DirecTV Sports

Lens vs Reims | 9:00 a.m. vía Bet365

Lorient vs Nantes | 9:00 a.m. vía Bet365

Metz vs Dijon | 9:00 a.m. vía Bet365

Nîmes vs Angers SCO | 9:00 a.m. vía Bet365

Nice vs Monaco | 11:00 a.m. vía ESPN Play

Olympique Lyonnais vs Saint-Étienne | 3:00 p.m. vía DirecTV Sports

Primeira Liga de Portugal

Nacional vs Gil Vicente | 10:00 a.m. por Bet365

Farense vs Boavista | 10:00 a.m. por Bet365

Porto vs Portimonense | 12:30 p.m. por GolTV Latinoamérica

Benfica vs Sporting Braga | 3:00 p.m. por GolTV Latinoamérica

Eredivisie

Utrecht vs Ajax | 6:15 a.m. por Fox Sports

Vitesse vs Emmen | 8:30 a.m. por Fox Sports 1

Feyenoord vs Groningen | 8:30 a.m. por ESPN Play

Heerenveen vs AZ | 10:45 a.m. por Bet365

PSV vs Willem II | 2:00 p.m. por ESPN Play

Brasileirao

Vasco da Gama vs Palmeiras | 2:00 p.m. vía Fanatiz Brasileirão

Internacional vs Coritiba | 2:00 p.m. vía PFC Internacional

Atlético Mineiro vs Flamengo | 4:15 p.m. vía PFC Internacional

Bahia vs Botafogo | 4:15 p.m. vía Fanatiz Brasileirão

RB Bragantino vs Santos | 4:15 p.m. vía Fanatiz Brasileirão

Fluminense vs Grêmio | 6:30 p.m. vía PFC Internacional

Ceará vs Sport Recife | 6:30 p.m. vía Fanatiz Brasileirão

Copa de la Liga Profesional de Argentina

Arsenal vs Atlético Tucumán | 9:00 a.m. vía TyC Sports Internacional

Gimnasia La Plata vs Vélez Sarsfield | 2:15 p.m. vía TyC Sports Internacional

Unión Santa Fe vs Racing Club | 4:45 p.m. TyC Sports Internacional

Newell’s Old Boys vs Boca Juniors | 7:15 p.m. vía Fox Sports Premium

Primera División de Uruguay

Danubio vs Fénix | 1:00 p.m. vía GolTV Play

Peñarol vs Deportivo Maldonado | 4:00 p.m. vía GolTV Play

Boston River vs River Plate | 6:15 p.m. vía GolTV Play

Primera División de Chile

Palestino vs Universidad Católica | 2:00 p.m. por Bet365

Primera A de Colombia

Once Caldas vs Deportivo Cali | 4:00 p.m. por RCN Nuestra Tele

Junior vs Alianza Petrolera | 6:05 p.m. por RCN Nuestra Tele

Atlético Nacional vs Deportivo Pasto | 8:10 p.m. por RCN Nuestra Tele

Primera División de Paraguay

Sportivo Luqueño vs Nacional Asunción | 5:00 p.m. vía Bet365

Sol de América vs Olimpia | 7:30 p.m. vía Bet365

Liga Pro de Ecuador

Emelec vs Universidad Católica | 6:00 p.m. vía GolTV Latinoamérica

Primera División de Venezuela

Monagas vs Portuguesa | 4:00 p.m. vía TVes

Deportivo Lara vs Carabobo | 4:00 p.m. vía TVes

Zamora vs Gran Valencia | 7:00 p.m. vía TVes

Academia Puerto Cabello vs Trujillanos | 7:00 p.m. vía TVes

Liga MX

Toluca vs León | 1:00 p.m. por TUDN

Santos Laguna vs Mazatlán | 8:06 p.m. por Fox Soccer Plus

Querétaro vs Tijuana | 10:06 p.m. por TUDN

Major League Soccer

Chicago Fire vs New York City | 3:30 p.m. por ESPN Play

Columbus Crew vs Atlanta United | 3:30 p.m. por ESPN Play

DC United vs Montreal Impact | 3:30 p.m. por ESPN Play

Inter Miami vs Cincinnati | 3:30 p.m. por ESPN Play

New York RB vs Toronto FC | 3:30 p.m. por ESPN Play

Orlando City SC vs Nashville SC | 3:30 p.m. por ESPN Play

Philadelphia Union vs New England | 3:30 p.m. por ESPN Play

Houston Dynamo vs Colorado Rapids | 6:30 p.m. por ESPN Play

Los Angeles FC vs Portland Timbers | 6:30 p.m. por ESPN Play

Minnesota United vs Dallas | 6:30 p.m. por ESPN Play

Real Salt Lake vs Sporting KC | 6:30 p.m. por ESPN Play

Seattle Sounders FC vs SJ Earthquakes | 6:30 p.m. por ESPN Play

Vancouver Whitecaps vs LA Galaxy | 6:30 p.m. por ESPN 3

