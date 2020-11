El pasado mercado de fichajes, Luis Suárez tomó la decisión de dejar Barcelona para fichar por el Atlético de Madrid. El uruguayo cambió de hogar luego de más de seis años teniendo que acostumbrarse a una nueva ciudad, compañeros y estilo de juego.

Ya con la temporada empezada y con la novela de su salida del Barza olvidada, ‘Lucho’ conversó con Diario AS y reveló cómo fue para él y su familia abandonar el equipo azulgrana.

“Al principio todo es difícil, con todo lo que conlleva un cambio así para la familia, buscando colegio y buscando casa. Pero el club me ha prestado un servicio espectacular. Me ha hecho las cosas muy fáciles. Estoy cómodo y disfrutando de todo”, explicó Suárez.

Sobre la relación con Diego Simeone, dijo: “Me tengo que adaptar a lo que me pida el entrenador y a lo que lleven las circunstancias del juego. En este caso, si estás rodeado de grandísimos jugadores que desequilibran y son capaces de hacerte llegar balones al área, bienvenido sea”.

Suárez explicó que Ronald Koeman le dio la opción de quedarse en el equipo, pero él ya había tomado la decisión de fichar por el Atlético de Madrid.

“La relación que tuve con Koeman fue de profesionalidad. Él me comunicó en su momento que debía salir, a través de una llamada telefónica, y yo le dije que hasta que no buscase una solución tenía derecho a seguir entrenando en el club. Llegado el momento, me dijo que si no encontrábamos un desenlace sería uno más del grupo, pero yo quería buscar una solución, buscar mi camino y por suerte lo encontré”.

Simeone considera que tener a Luis Suárez hace al Atlético jugar más ofensivo

Messi continúa ilusionado

Luis Suárez, aseguró que ve a su amigo Leo Messi “con la misma ilusión de antes” en el Barcelona, negando que el argentino haya empezado la temporada alicaído.

“Tiene 33 años y sabe cómo debe afrontar cada situación. Yo lo veo con la misma ilusión que le veía antes”, afirmó Suárez en una entrevista que publica este sábado el diario As.

El gol de Lionel Messi en Barcelona vs. Dinamo de Kiev. (Video: Sport HD)

Messi está “disfrutando y no bajando los brazos, que es importante, porque, aunque a veces la pelota no quiera entrar, sigue intentándolo. Eso dice mucho de él”, añadió el uruguayo, que asegura mantener el contacto con su amigo.

“Seguimos hablando a menudo. Pero hablamos de la vida. De lo que está pasando hoy en día”, dijo, antes de añadir que “tenemos una buena relación y no hablamos sólo de fútbol. Tratamos de apoyarnos entre los dos en temas personales y anímicos”.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Perú: conoce cuándo viajará la selección para enfrentar a Chile por Eliminatorias | VIDEO