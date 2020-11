Conforme a los criterios de Saber más

En los inicios de la selección peruana, a fines de la década de 1920, era imposible pensar que algún futbolista nacido en un país juegue por otro. Es más, era muy difícil que suceda en cualquier nación del mundo. El uruguayo Romeo Parravicini se ofreció vestir la camiseta bicolor en el Mundial de 1930, pero nunca le hicieron caso. En otro caso aislado, nuestro compatriota Julio Lores Colán jugó por México en esos años. Pasaron las décadas y el mundo se globalizó tanto que parece que no existen fronteras. Nuestro combinado patrio no fue ajeno a estos cambios en la humanidad.

El 7 de febrero de 1990, Gianluca Lapadula llegó al mundo en Turín, Italia. Décadas antes, su madre, Blanca Vargas, había nacido en el Perú. Así, el delantero se convertía en elegible para la selección peruana. A los 30 años, hizo el trámite del DNI y, con el pasaporte, podrá confirmarle a la FIFA que puede ser convocable. El destino hizo que Jean Pierre Rhyner lo haga en Zúrich, Suiza, el 16 de marzo de 1996. A diferencia del jugador del Benevento, el defensor tuvo sus papeles en regla desde la infancia.

Gracias a esto, Rhyner jugó algunos amistosos por la selección peruana Sub 20 en 2014. No llegó al Sudamericano en verano del año siguiente. Este equipo era dirigido por Víctor Rivera. Finalmente, el hoy futbolista del Cartagena FC estuvo en la misma categoría y la Sub-21 de Suiza. Más allá de eso, nunca ocultó su deseo de ser llamado por Ricardo Gareca. En ambos casos, ser hijo de una peruana y no jugar partidos oficiales por otro país hizo más rápido sus trámites.

En la Federación Peruana de Fútbol, mediante un equipo de análisis, están atentos a cualquier compatriota, nacido o descendiente, en diversas ligas. Su sola presencia en el exterior no es motivo para ser llamados sí o sí. Existe un seguimiento a cada uno y se va descartando si su no están al nivel que esperan o su torneo es inferior a la nuestro. Son varios los que no cumplen estos requisitos.

Gianluca Lapadula pasó por el AC Milan entre 2016 a 2017. Esa temporada, jugó su único partido por Italia. (Foto: AFP / Tiziana Fabi)

- DE AQUÍ Y ALLÁ -

Aún así, existen otras alternativas en para la categoría adulta de la bicolor. Santiago Ormeño (Distrito Federal de México, 4 de febrero de 1994) es nieto de Walter, seleccionado peruano en la década de 1950. Ese vínculo con nuestro país y no haber jugado por México en duelos clase ‘A’, son motivos más que suficientes para ser considerado. Su nombre sonó muchísimo durante la pandemia, pero Ricardo Gareca apenas se pronunció acerca de él.

El delantero del Puebla (su abuelo fue arquero) recién sacó el DNI peruano el año pasado. Lo hizo para no ocupar plaza de extranjero en Real Garcilaso, en su corto paso por el torneo local. Alessandro Milesi se ha llevado la atención de varios hinchas por las noticias que llegan del fútbol de Malta. El volante nació en Lima el 21 de diciembre de 1999, e incluso ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2014 con la bicolor. Eso sí, también es elegible por Italia y Estados Unidos, país en el que formó parte de su Sub 18 hace cuatro años. Más allá de eso, estuvo en la última Sub 20 peruana.

Otros futbolistas también sonaron hasta hace poco y se pedía su llamado con insistencia. Andrew Farrell (Louisville, Estados Unidos, 2 de abril de 1992) no tiene familiares, pero creció en el Perú desde los cinco hasta los quince años. Su tiempo de permanencia en nuestro país hace muy fácil poder ser convocado, más aún gracias a las nuevas reglas FIFA de elegibilidad. El defensor forma parte del New England Revolution de la MLS y estuvo en la órbita previo a la Copa América Centenario. Luego no volvió a ser considerado.

El papá de Alexei Ríos (Minsk, 14 de mayo de 1987) nació en Perú, pero ya jugó más de dos partidos oficiales con Bielorrusia. Su última convocatoria fue en 2018, pero por ahora es imposible que sea considerado por la selección peruana. Collin Fernandez (Illinois, 13 de febrero de 1997) tiene a su padre peruano y jugó algunos amistosos en la Sub 20 de 2016, así como en esa misma categoría por Estados Unidos. Con documentos en mano, puede ser llamado en cualquier momento.

De madre peruana, padre brasileño, lugar de nacimiento en Estados Unidos, Pierre da Silva (New York, 28 de julio de 1998) es aún elegible para la selección peruana. A diferencia de los anteriores casos, jugó un Mundial categoría Sub 17 en 2015 por el elenco norteamericano. Fue considerado en las categorías menores hasta un año después. Las nuevas reglas FIFA también favorecen a su situación.

Santiago Ormeño jugó dos partidos y anotó un gol en la Liga 1 de 2019 con Real Garcilaso. (Foto: AFP / Ulises Ruíz)

- SELECCIONES MENORES -

Un contacto le pasó un gran dato a Carlos Silvestri, entrenador de la última selección peruana Sub 17. En el Espanyol de Barcelona jugaba un futbolista nacido en el Perú en 2002, Alessandro Burlamaqui. El volante cumplía con los requisitos de niveles de competencia en el área de scouting comandada por Pablo Bossi. Al año de existencia, se fue a vivir a España.

En ese seleccionado, el caso que más llamó la atención es el de Alexander Robertson. En la FPF estuvieron en contacto con su padre para que forme parte del plantel de Carlos Silvestri. Del Manchester City, el mediocampista eligió a Inglaterra, su tierra natal, en donde ya formó parte de la Sub 17.

Hace tres años, la Federación Peruana de Fútbol pidió a todo peruano, nacido o con familiares, en el exterior entre las categorías 1999 a 2005, que manden un correo para analizar sus casos. Con más de 500 solicitudes, todos hábiles por FIFA, pero en el análisis, alrededor de 20 futbolistas pasaron los requisitos. A ellos se les trata de convencer que elijan al Perú antes que su país de nacimiento o que tramiten sus documentos nacionales.

Parte de esta información fue contrastada con el periodista Víctor Zaferson.

