Conforme a los criterios de Saber más

La presión en Chile va más allá de disputar el llamado ‘Clásico del Pacífico’, ellos desde ahora hacen cálculos sobre sus opciones mundialistas tras el mal inicio que han tenido en las Eliminatorias. La selección peruana visita esta noche a los sureños y para ellos la obligación es ganar.

La primera preocupación nació la mañana de ayer con la salida de Alexis Sánchez del hotel de concentración para ser evaluado por unas molestias físicas. Si bien no arrojó nada de consideración, Reinaldo Rueda dejó abierta la posibilidad de que no sea de la partida. "Vamos a ver cómo responde. En ningún momento vamos a arriesgar la integridad física del jugador”, aseguró el técnico en conferencia de prensa.

“Perú es más equipo como fuerza colectiva”, nos dice Manuel de Tezanos, periodista chileno de “Canal de Fútbol”, mientras Gustavo Huertas de “Televisión Nacional de Chile” cree que su selección no está por debajo de la peruana. “Chile respeta a su rival, por el rendimiento que ha mostrado, pero en ningún caso está por debajo de la selección peruana”, nos dice.

Así, el ‘Clásico del Pacífico’ tiene diversos condimentos y eso hace que el partido de esta tarde se presente como tal, pese a que recién se juega la tercera fecha de las Eliminatorias.

Más del ‘Clásico del Pacífico'





-LOS TEMORES CHILENOS-

Presión

Ya la Asociación Nacional de Fútbol Profesional lanzó la primera exigencia. Según “El Mercurio”, la dirigencia chilena le habría exigido a Reinando Rueda sumar al menos cuatro puntos en esta fecha doble, ante Perú y Venezuela. Los sureños solo suman un punto tras las dos primeras presentaciones -caída ante Uruguay y empate ante Colombia-, por lo que la permanencia del técnico está en juego.

En Chile saben que un tropiezo ante Perú sería el inicio de la caída. “Estamos entre la espada y la pared. Una caída pondría en entredicho el proceso de Rueda que ya está bastante cuestionado”, nos dice Manuel de Tezanos.

Lo mismo piensa Raúl Neira, del diario “El Mercurio”. El periodista sureño precisa lo siguiente: “Para ir al Mundial, Chile debe sumar seis puntos. Cualquier otro cálculo, según los resultados históricos, no alcanza. Pero como van las cosas, creo que con 4 salva”, asegura.

Perú: toda la previa del partido entre la selección peruana y Chile por las Eliminatorias | VIDEO

La necesidad de sumar viene de ambas partes, ya que Perú también tiene apenas suma una unidad, sin embargo, Raúl recuerda que la Bicolor “ya jugó con Brasil”.

“Chile tiene que ganar, no puede ceder puntos en calidad de local, sobre todo ante rivales que aparecen como rivales directos”, refuerza Gustavo Huerta.

-Las individualidades-

“Chile tiene bastantes problemas en el funcionamiento. Nosotros tenemos confianza en Arturo Vidal y lo que haga Alexis Sánchez, que siempre es una incógnita. Lo que pueda hacer Pulgar también es una incógnita porque sale de una larga inactividad y recién llegó ayer”; nos comenta De Tezanos.

“Hay incertidumbre. Primero por la nómina. En defensa Maripán viene con poco fútbol, pero tampoco hay más cartas para reemplazarlo. Por izquierda, Vargas o Beausejour: el primer joven y el segundo tiene experiencia, pero en la competencia local se ha visto sobrepasado por delanteros rápidos”, grafica Raúl Neira.

La banda izquierda de Chile es una gran preocupación y por allí André Carrillo podría generar daño con la habilidad que le caracteriza. El atacante nacional es la figura actual del elenco Bicolor y llega en buen momento para el partido.

Pero a Gustavo Huerta le preocupa más lo que puede hacer la delantera de su país. “Hay un tema que va desde mediocampo hacia arriba. A la ‘Roja’ le cuesta generar situaciones de gol, generar fútbol ofensivo. Podía ganar, pero le cuesta ganar”, nos dice.

Chile ha marcado tres goles en sus dos primeros partidos -Sánchez (2) y Vidal- pero solo ha rematado seis veces al arco contrario según la data de Opta.

-Las variantes-

Chile tranquilamente podría tener más que un punto en la tabla. Ante Uruguay empataba 1-1 y no le cobraron un penal y los charrúas marcaron sobre la hora y ante Colombia le empataron en el cierre del encuentro. El final de los partidos le ha costado.

“Creo que esto es por la falta de alternativas. No hay suplentes y si se cansa Alexis Sánchez no hay alternativas”, nos dice Manuel de Tezanos. “Rueda trabaja bien el tema defensivo, pero en ataque no le ha dado a Chile contundencia”, sentencia el periodista televisivo.

Radamel Falcao marcó el 2-2 del Chile-Colombia. (Video: Gol Caracol)

Y si Perú tiene un mal recuerdo de Chile es de los goles de Eduardo Vargas, pero esta vez el atacante que acaba de firmar por Atlético Mineiro no está en la convocatoria. “Sin Vargas no se ve una carta de gol para sustituirlo. Rueda pensó en Felipe Mora, de irregular rendimiento en Estados Unidos. La ‘Roja’ va a depender del brillo de sus grandes estrellas. Alexis Sánchez y Arturo Vidal están convocados para sacar adelante una selección que parece armarse como puede, más que como quiere”, nos dice Raúl Neira, y claramente, para el partido ante Perú, Reinaldo Rueda apostó por sus referentes, por eso la vuelta de Claudio Bravo.

“Esto se debió a la inexperiencia. Pesó no tener a Claudio Bravo que tiene voz de mando en cada minuto del partido para sacar a la defensa, que anduvo bien, pero pecaron de inexperiencia”, agrega Gustavo Huerta.

Chile no llega en un buen momento colectivo, pero tienen en sus figuras la capacidad de hacer que Perú pase una mala noche en Santiago. Sin embargo, sabemos que el equipo de Ricardo Gareca ha sabido afrontar de buena forma este tipo de partidos.

MÁS EN DT





VIDEO RECOMENDADO

Seleccionados alientan a peruanos vía redes sociales