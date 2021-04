Conforme a los criterios de Saber más

Las cartas están puestas sobre la mesa y la apuesta es por el ‘9’ de oro. Ayer, empezó oficialmente la competencia entre el Barcelona y el Real Madrid por obtener a Erling Haaland. Pero antes, tanto el padre del jugador, Alf-Inge Haaland, como su representante Mino Raiola, decidieron hacer una gira escuchando propuestas o proyecto para elegir entre el que más seduzca. Ayer por la mañana estuvieron en Barcelona para reunirse con el presidente del presidente del Barza Joan Laporta y por la tarde pisaron Madrid para escuchar al par del Real Madrid Florentino Pérez.

El siguiente destino es Londres, donde hoy se reunirían con directivos del Chelsea, el Liverpool, el Manchester United y el Manchester City. Ese es el poder de convocatoria que tiene el joven de 20 años que lleva anotados 49 goles en 49 partidos con el Dortmund.

Mino Raiola y el padre de Erling Haaland llegaron a Barcelona.(Video: Sport)

Traspaso millonario

Para empezar, el futuro de Haaland estará en el que esté dispuesto a pagar o acercarse a los 180 millones de euros que pide el cuadro alemán, según informó la cadena internacional ESPN.

La intención del Borussia es mantenerlo una temporada más y buscar la renovación, porque si se queda hasta el 2020 con el mismo contrato, tendrá que dejarlo partir por solo 75 millones. El tiempo presiona a los alemanes.

Por eso, padre y representante buscan definir el camino desde ya, con otro pedido: que el sueldo neto del futbolista alcance los 90 millones de euros en cinco temporadas. Desde el Barcelona suena el proyecto que lo encaminaría junto a Lionel Messi -Laporta está convencido en retener a su máxima figura-, mientras que del Real Madrid ya se habla de una posible dupla con Kylian Mbappé, quien desea dejar el PSG y valdría entre 120 y 150 millones de euros.

Erling Haaland, un traspaso millonario

Sin embargo, si de millones se trata, el City no tendría dramas en pagar los 180 que el Dortmund pide, además de duplicarle el sueldo a 36 millones por temporada, con lo que se convertiría en el mejor pagado de la Premier League.

De concretarse el pase por el valor entre 150-180 millones, la de Haaland se convertirá en la segunda o tercera venta más cara de la historia, por debajo de los 222 que el PSG pagó al Barcelona por Neymar y los 180 que depositó en cuentas del Monaco por Mbappé.

Los peruanos, a lo lejos

La cifra es ajena a lo que los peruanos han conocido alguna vez. Si bien, en los últimos años, existió una chance para que un peruano vista la camiseta del Real Madrid, esta no se dio justamente por cuestiones económicas.

Claudio Pizarro pudo vestirse de blanco a inicios de siglo luego de su gran aparición en el Werder Bremen. En el Real Madrid, Jorge Valdano era el director general y había puesto el ojo en el delantero peruano, como lo comentó ‘Chemo’ del Solar en su programa radial hace unos años. “Lo llamé por teléfono a Claudio y le dije que había esa posibilidad. Valdano quiere hablar contigo, me ha pedido que le diga cuál es tu cláusula de rescisión en el Bremen. Claudio me explica todo, lo llamo a Jorge, le dije, mira, las cosas son así y me dijo: ‘bueno olvídate, tranquilo. Lo traemos’”

Pizarro prefirió el Bayern al Real Madrid. (Foto: AFP)

Pero Claudio no firmó por el Real Madrid y decidió fichar por el Bayern. La razón. Según el propio delantero, la oferta no era la mejor. “Me querían para ser suplente y por eso la propuesta no era buena. En Bayern me querían para ser titular”, contó hace poco en una entrevista con Renato Cisneros.

El cuadro bávaro pagó 8,2 millones de euros por el pase del peruano, por lo que se entiende que el Real Madrid ofreció menos que esa cantidad.

Si consideramos los grandes nombres peruanos que han paseado su fútbol por Europa, las cifras siguen quedando cortas comparadas con las que se manejaron con los nacionales que triunfaron en el Viejo Continente en el siglo actual. La más cara no alcanza ni el 10% de lo que significa el traspaso de Haaland.

Futbolista Pase más caro Valor más alto Juan Vargas Del Catania a la Fiorentina - 12 mlls - 2008 20 mlls (2010 - Fiorentina) Jefferson Farfán Del PSV al Schalke - 10 mlls - 2008 18 mlls (2011-2012 / Schalke) André Carrillo Del Benfica al Al Hilal - 9.5 mlls* - 2019 (70% del pase) 12 mlls (2015 - Sporting) Claudio Pizarro Del Bremen al Bayern - 8.2 mlls - 2001 12 mlls (2009-Bremen) Christian Cueva Del Santos al Krasnodar – 8 mlls – 2018 5 mlls - (2018-Krasnodar) Paolo Guerrero Del Hamburgo al Corinthians - 3,5 mlls - 2012 8 mlls (2010 - Hamburgo) Fuente: Transfermarkt

Vargas llegó a ser capitán de la Fiorentina. (Foto: GEC)

