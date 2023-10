Barcelona vs. Real Madrid se ven las caras en una nueva edición de El Clásico de España por la jornada 11 de LaLiga EA Sports. El cuadro madridista llega a este cotejo tras vencer 2-1 a Sporting Braga en la Champions League y conseguir un agrio empate ante Sevilla en la liga local, aunque se sigue manteniendo en el liderato.

Por su lado, el conjunto de Xavi Hernández ocupa la tercera casilla gracias a la agónica victoria por 1-0 ante Athletic Club, mientras que en la Liga de Campeones está en la cima del Grupo H. A continuación, conoce lo horarios del mundo para ver el derbi español, este sábado 28 de octubre del 2023.

Horarios, Barcelona vs. Real Madrid

En España, Italia y Francia: 16:15 horas

16:15 horas En México y Estados Unidos: 8:15 horas

8:15 horas En Perú, Colombia y Ecuador: 9:15 horas

9:15 horas En Venezuela, Bolivia y Chile: 10:15 horas

10:15 horas En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 11:15 horas

Así llega Real Madrid en LaLiga

El Real Madrid empató 1-1 el sábado en su visita al Sevilla FC de Sergio Ramos durante la décima jornada de La Liga, manteniendo el liderato provisional del campeonato español al menos hasta los partidos del domingo.

Tras haber anotado dos goles que fueron anulados en la primera mitad, los hombres de Carlo Ancelotti encajaron un gol evitable, anotado contra su portería por el austríaco David Alaba (74), antes del empate de Dani Carvajal de cabeza (78).

Los madrileños conservan la primera posición del campeonato con 25 unidades, pero dan una oportunidad al Girona (2º, 22 puntos) y al FC Bacelona (3º, 21 puntos) de recortar distancias.

Preguntado por los árbitros tras sus quejas del pasado fin de semana después del empate 1-1 con el Sevilla en Liga, Ancelotti consideró que “el arbitraje en Europa es una presión distinta, no tienen la presión que tienen en la Liga con esto”.

“Yo tengo que focalizarme en mi equipo y dejar el trabajo arbitral a los árbitros”, añadió Ancelotti, quien volvió a quejarse de que no tiene puede hablar de los árbitros en España.

“Yo no tengo libertad de expresión hablando de los árbitros porque si digo lo que pienso me suspenden, quiero trabajar, no puedo contestar a este tipo de preguntas”, dijo Ancelotti.

“Creo que sería buena señal que aquí hablásemos de fútbol, más allá de cuestiones arbitrales porque es lo importante”, afirmó, por su parte, el portero del Real Madrid, Kepa Arrizabalaga, en la misma rueda de prensa.

“En el vestuario estamos centrados en el juego, en el partido, en nosotros, no vamos a hablar de los árbitros”, añadió el portero merengue, que auguró un partido complicado contra “un equipo que va a poner las cosas difíciles, pero venimos con confianza y lo que nos importa es llevarnos los tres puntos”.