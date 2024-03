Barcelona visitará a Athletic en el Estadio de San Mamés para disputar la jornada 27 de LaLiga EA Sports. El conjunto ‘culé' se ubica en la tercera posición (57 pts.) a seis unidades de Real Madrid, el actual líder del certamen. Por su lado, los ‘rojiblancos’ quieren meterse en zona de clasificación a la Champions League.

CUÁNDO JUEGA BARCELONA VS. ATHLETIC CLUB

El duelo por la fecha 27 de LaLiga EA Sports entre Barcelona vs Athletic Club se disputará este domingo 3 de marzo del 2024 en el Estadio de San Mamés.

A QUÉ HORA JUEGA BARCELONA VS. ATHLETIC CLUB

El partido entre Barcelona vs Athletic Club está programado para jugarse a partir de las 15:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 14:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Chile: 17:00 horas

Estados Unidos: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

España: 21:00 horas

¿QUÉ CANAL TELEVISA BARCELONA VS. ATHLETIC CLUB?

El encuentro entre Barcelona vs. Athletic Club por la fecha 27 de LaLiga EA Sports 23/24 será transmitido por las señales de Movistar LaLiga para toda España, mientras que para Sudamérica, la señal habilitada para emitir el partido es la de DIRECTV Sports. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

¿DÓNDE VER BARCELONA VS. ATHLETIC CLUB STREAMING?

Para que puedas ver la transmisión televisada online del partido entre Barcelona vs. Getafe hoy por internet tendrás que crearte una cuenta en DGO, Movistar Plus o Blue To Go Video Everywhere. Con tu suscripción podrás ver más eventos del deporte rey, entre otras cosas.

Después de unos últimos partidos con sufrimiento y varios resultados decepcionantes, el Barcelona pudo por fin tener una victoria sólida y tranquila, por 4-0 sobre el Getafe, este sábado en la 26ª jornada de la Liga española.

Gracias a este triunfo, el Barça sube provisionalmente del tercer al segundo puesto, adelantando ahora en un punto (57 contra 56) al Girona, que el lunes recibe al Rayo Vallecano (14º).

Respecto al líder, el Barcelona se aproxima a cinco puntos del Real Madrid, que el domingo recibirá en el Santiago Bernabéu al Sevilla (15º).

Esta semana, el entrenador Xavi Hernández ya había dicho que su equipo no renunciaba al título liguero mientras fuera matemáticamente posible y después de la victoria de este sábado reiteró sus palabras.

“Ya dije que no íbamos a tirar la toalla. Tenemos que ir sumando de tres (puntos) en tres. Vamos a ver ahora qué hacen el Girona y el Madrid este fin de semana”, comentó Xavi a Movistar.