Este domingo, Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO y ONLINE juegan por la fecha 20 de LaLiga española. Los dirigidos por Carlo Ancelotti llegan de una dura prueba ante Valencia a quienes derrotaron por 2-0, mientras que su rival de turno llega a este cruce luego de haber caído por 2-0 ante Cádiz por el torneo doméstico. Revisa aquí a qué hora es el partido y dónde puedes verlo por TV.

Real Madrid ganó 2-0 en su campo al Valencia, este jueves en un partido aplazado de la 17ª jornada de LaLiga, para mantener su persecución al Barcelona, que encabeza el campeonato español. Con este resultado, Real Madrid se coloca en la segunda posición del torneo con 45 unidades, 5 por debajo del Barcelona y 6 por encima del Real Sociedad.

Links para ver el partido, Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO

Diferentes canales y canales streaming transmiten LaLiga. En esta oportunida para ver el Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO tienes las opciones de Movistar LaLiga y Star Plus (ESPN).

Día y horario del Real Madrid vs. Mallorca EN DIRECTO por LaLiga

LaLiga española ha programado el Mallorca vs. Real Madrid, EN VIVO para este domingo, 5 de febrero del 2023 desde las 14:00 horas de España (8:00 de la mañana de Perú).

TV, dónde ver t transmisiones del Real Madrid - Mallorca EN DIRECTO

El canal de TV encargado para llevar la transmisión del Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO y EN DIRECTO es LaLiga TV vía Movistar+ y por streaming, Movistar Plus . Si te encuentas en Argentina podrás ver el encuentra por ESPN (Star Plus) y en México lo vivirás desde las pantallas de ESPN México .

Posibles alineaciones del Mallorca y Real Madrid

Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Raíllo, Valjent, Nastasic, Costa; Dani Rodríguez, Baba, R. de Galarreta; Kang-In Lee y Muriqi.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Camavinga, Rüdiger, Nacho; Modric, Kroos, Tchouameni; Valverde, Vinicius y Rodrygo

Lo último que se sabe del Real Madrid

A lo largo del encuentro en el que se midieron al Valencia, tanto Karim Benzema como Éder Militão, tuvieron que abandonar el terreno de juego por problemas físicos. El mundial de clubes está la vuelta de la esquina y el conjunto merengue no puede permitirse seguir acumulando bajas de este tipo. Más aún con la ausencia de profundidad del banquillo del que disponen. Ambos se unen a las ya conocidas bajas de Toni Kroos, Ferland Mendy, Lucas Vázquez y David Alaba.