Real Madrid vs Athletic en vivo

Real Madrid recibe al Athletic Club de Bilbao por la fecha 30 de LaLiga EA Sports de España. A continuación, conoce cuándo es el partido, a qué hora juegan, en qué canal y dónde ver la transmisión, entre otros detalles. Sigue aquí la transmisión del compromiso.

CUÁNDO ES EL PARTIDO DE REAL MADRID | EN QUÉ ESTADIO

El partido Real Madrid-Athletic Club se juega el domingo 31 de marzo 2024 en el estadio Santiago Bernabéu, casa del conjunto merengue dirigido por Carlo Ancelotti.

A QUÉ HORA JUEGA REAL MADRID VS ATHLETIC

Real Madrid recibe al Athletic de Bilbao y quiere aumentar su ventaja como líder del fútbol español. ¿En qué horario juegan? El partido empieza a las 21:00 horas de España, que son las 14:00 de Perú, Colombia y Ecuador. Mira las horas de inicio por país:

13:00 horas - México

14:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Miami)

15:00 horas - Venezuela, Bolivia

16:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay

21:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

EN QUÉ CANAL JUEGA REAL MADRID VS ATHLETIC

El Real Madrid vs Athletic Bilbao se puede ver a través de DirecTV Sports (DSports) en Perú, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, entre otros países de la región. DAZN LaLiga televisa en España y SKY HD pasa el partido en México.

DÓNDE VER REAL MADRID VS ATHLETIC ONLINE

DirecTV GO (DGO) en Sudamérica, Movistar Plus en España y Blue To Go (Sky Plus) en México son algunas de las plataformas que tienen la transmisión del partido de Real Madrid contra el Athletic por internet (streaming).

El Athletic (4º) medirá la forma del líder Real Madrid después del parón internacional, en la 30ª jornada liguera, mientras el Barcelona quiere seguir elevando su nivel en el tramo decisivo de la temporada para intentar pelear el título a su gran rival.

El equipo merengue, que aventaja en ocho puntos al Barcelona (2º), espera poder recuperar para este último tramo de temporada a Eder Militao, tras superar una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla.

“Militao y Courtois han empezado a trabajar con el grupo, van a hacer entrenamiento normal. La idea es que estén disponibles para el partido del día 31 contra el Athletic de Bilbao”, afirmaba el técnico Carlo Ancelotti, junto antes del parón internacional.

El italiano, sin embargo, no podrá contar con Courtois, que sufrió una rotura de menisco en un entrenamiento y difícilmente se vestirá de corto en lo que queda de temporada.

El equipo blanco tendrá que ponerse a punto en pocos días después de que varios de sus jugadores hayan tenido compromisos con sus selecciones como Vinicius, que centró los focos en el partido de España contra Brasil en el Bernabéu.

Una victoria merengue permitiría abrir brecha con el Barcelona, que confía en seguir en la senda ascendente que le ha devuelto una remota esperanza de luchar por el campeonato español. El Barça, que recibe a Las Palmas, ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos ligueros y se ha clasificado para los cuartos de final de la Champions.