Real Madrid y Napoli se enfrentarán este miércoles 29 de noviembre del 2023 por la fecha 5 del Grupo C de la Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu. El partido será transmitido por las señales de FOX Sports, Star Plus y Movistar Liga de Campeones. Entérate a qué hora juegan, posibles alineaciones y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

A QUÉ HORA JUEGA REAL MADRID VS. NAPOLI

Tome nota: Real Madrid juega contra Napoli este miércoles 29 de noviembre, desde las 22:00 horas de España y 15:00 de Perú. Mira a qué hora juegan en el mundo:

España: 22:00 horas

México: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

CANAL TV | DÓNDE VER REAL MADRID VS. NAPOLI

El partido Real Madrid vs Napoli se puede ver por televisión en España a través de Movistar Liga de Campeones, mientras que FOX Sports transmite a nivel internacional, en casi toda Sudamérica, mediante Star Plus. TUDN y Paramount+ televisa en Estados Unidos y HBO MAX en México.

CÓMO VER REAL MADRID VS. NAPOLI ONLINE

El Real Madrid vs Napoli se puede seguir online vía streaming por Movistar Plus, DirecTV GO (DGO), Star Plus, ViX, Paramount, entre otras opciones. No recomendamos ni estamos a favor del uso de Fútbol Libre para ver el partido por internet gratis.

REAL MADRID VS. NAPOLI: APUESTAS

El Real Madrid se aseguró su plaza en los octavos de final de la Champions tras ganar 3-0 al Sporting de Braga este miércoles, a falta de dos jornadas para el final de la fase de grupos.

Brahim Díaz abrió la cuenta (27), que ampliaron Vinicius (58) y Rodrygo (61) para mantener al Real Madrid (12 puntos) líder del grupo C, por delante del Nápoles (2º, 7 puntos), que empató 1-1 este miércoles con el ya eliminado Unión Berlín.

Los merengues tienen asegurado uno de los dos primeros puestos que dan acceso a los octavos de final, una cita a la que nunca han faltado en el actual formato de la competición continental desde mediados de los años 1990.

Con un pleno de cuatro victorias en cuatro partidos, el equipo blanco recibirá a finales de mes al Nápoles para tratar de asegurar su pase como primero de grupo.

Brahim desatascó con su tanto inicial a un Real Madrid hasta ese momento muy atenazado sufriendo las embestidas del Sporting.

Los portugueses entraron con mucha intensidad en el partido, percutiendo por las bandas, especialmente por la izquierda donde Bruma fue una pesadilla para la defensa merengue.

“Hemos entrado muy bien en el juego, una primera parte muy buena, 25 primeros minutos de muy buen nivel. En la segunda parte hemos cometido muchos errores”, explicó el entrenador del Sporting, Artur Jorge, tras el partido.