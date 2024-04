Partido de Real Madrid vs Man City 2024: merengues y ciudadanos se enfrentan por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, en busca de uno de los boletos para las semifinales del certamen más importante de Europa. El juego será hoy miércoles 17 de abril de 2024, desde las 14:00 horas, en el estadio Etihad de Mánchester. ESPN, Movistar Liga de Campeones, Star Plus, DirecTV, DGO, HBO MAX, TUDN y Movistar Plus son algunas de las opciones para seguir el partido por TV y streaming.

VIDEO RECOMENDADO Real Madrid vs Manchester City: entrenamiento merengue con la mira en el equipo de Pep Guardiola | Video: Real Madrid